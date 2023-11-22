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ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 30 снарядов - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:14 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/obstrely-1910985237.html
ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 30 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 30 снарядов - РИА Новости, 22.11.2023
ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 30 снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 30 снарядов по пяти приграничным районам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:14
2023-11-22T10:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 30 снарядов по пяти приграничным районам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В среду он опубликовал сводку об ударах по региону за 21 ноября. Согласно его данным, по пяти приграничным муниципалитетам было выпущено 30 снарядов, включая одно взрывное устройство с дрона. За отчетный день пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов, подчеркнул глава области. "В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка – установлено 3 прилета. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено 7 минометных снарядов", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе 8 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпушено 6 минометных снарядов. В Шебекинском округе, по словам губернатора, в селе Середа с дрона сброшено одно взрывное устройство. По селам Муром и Терезовка выпущено в сумме 5 минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1909602066.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 30 снарядов

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 30 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 30 снарядов по пяти приграничным районам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В среду он опубликовал сводку об ударах по региону за 21 ноября. Согласно его данным, по пяти приграничным муниципалитетам было выпущено 30 снарядов, включая одно взрывное устройство с дрона. За отчетный день пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов, подчеркнул глава области.
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Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка – установлено 3 прилета. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено 7 минометных снарядов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Волоконовском районе 8 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпушено 6 минометных снарядов. В Шебекинском округе, по словам губернатора, в селе Середа с дрона сброшено одно взрывное устройство. По селам Муром и Терезовка выпущено в сумме 5 минометных снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковБелгородский районВооруженные силы Украины
 
 
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