ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 30 снарядов
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по территории Белгородской области 30 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 30 снарядов по пяти приграничным районам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В среду он опубликовал сводку об ударах по региону за 21 ноября. Согласно его данным, по пяти приграничным муниципалитетам было выпущено 30 снарядов, включая одно взрывное устройство с дрона. За отчетный день пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов, подчеркнул глава области.
"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка – установлено 3 прилета. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено 7 минометных снарядов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Волоконовском районе 8 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпушено 6 минометных снарядов. В Шебекинском округе, по словам губернатора, в селе Середа с дрона сброшено одно взрывное устройство. По селам Муром и Терезовка выпущено в сумме 5 минометных снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.