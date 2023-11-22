https://ria.ru/20231122/obstrel-1911204670.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за полтора часа выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T23:01
2023-11-22T23:01
2023-11-22T23:01
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.20 населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.35 населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.45 населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, по данным представительства, украинские войска с 22.10 по 22.35 выпустили в общей сложности 15 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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сцкк, донецк, донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили 24 снаряда по Донецку и Горловке
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости.
Украинские войска за полтора часа выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве
ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.20 населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.35 населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.45 населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, по данным представительства, украинские войска с 22.10 по 22.35 выпустили в общей сложности 15 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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