https://ria.ru/20231122/obstrel-1911126215.html

Пушилин рассказал о состоянии подростков, пострадавших при обстреле Донецка

Пушилин рассказал о состоянии подростков, пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 22.11.2023

Пушилин рассказал о состоянии подростков, пострадавших при обстреле Донецка

Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале сообщил, что дети-подростки, получившие ранения в результате обстрелов Петровского и Кировского районов Донецка,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:37

2023-11-22T17:37

2023-11-22T17:37

специальная военная операция на украине

донецк

денис пушилин

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

кировский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале сообщил, что дети-подростки, получившие ранения в результате обстрелов Петровского и Кировского районов Донецка, доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь. "Мальчик 2010 года рождения. Получил осколочные ранения плеча. Обстрел застал его дома в Петровском районе столицы. В Кировском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА рядом с магазином ранения получили две девочки 2009 года рождения. Дети доставлены в медицинские учреждения и получают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Глава республики также отметил, что при обстрелах пострадали еще три мирных жителя, а также повреждены четыре жилых дома, школа и три энергообъекта. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил еще об одной мирной жительнице, получившей ранения у ТК "Галактика" в результате обстрела Петровского района Донецка ракетами из РСЗО. Глава ДНР также отметил, что украинские войска обстреляли республику 35 раз, выпустив 99 боеприпасов, применив реактивную артиллерию калибром 122 миллиметра, ствольную артиллерию калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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донецк, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, кировский район, происшествия