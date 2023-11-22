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Пушилин рассказал о состоянии подростков, пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/obstrel-1911126215.html
Пушилин рассказал о состоянии подростков, пострадавших при обстреле Донецка
Пушилин рассказал о состоянии подростков, пострадавших при обстреле Донецка - РИА Новости, 22.11.2023
Пушилин рассказал о состоянии подростков, пострадавших при обстреле Донецка
Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале сообщил, что дети-подростки, получившие ранения в результате обстрелов Петровского и Кировского районов Донецка,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:37
2023-11-22T17:37
специальная военная операция на украине
донецк
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
кировский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале сообщил, что дети-подростки, получившие ранения в результате обстрелов Петровского и Кировского районов Донецка, доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь. "Мальчик 2010 года рождения. Получил осколочные ранения плеча. Обстрел застал его дома в Петровском районе столицы. В Кировском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА рядом с магазином ранения получили две девочки 2009 года рождения. Дети доставлены в медицинские учреждения и получают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Глава республики также отметил, что при обстрелах пострадали еще три мирных жителя, а также повреждены четыре жилых дома, школа и три энергообъекта. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил еще об одной мирной жительнице, получившей ранения у ТК "Галактика" в результате обстрела Петровского района Донецка ракетами из РСЗО. Глава ДНР также отметил, что украинские войска обстреляли республику 35 раз, выпустив 99 боеприпасов, применив реактивную артиллерию калибром 122 миллиметра, ствольную артиллерию калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
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донецк, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, кировский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Кировский район, Происшествия
Пушилин рассказал о состоянии подростков, пострадавших при обстреле Донецка

Пушилин: троих пострадавших при обстреле Донецка подростков госпитализировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале сообщил, что дети-подростки, получившие ранения в результате обстрелов Петровского и Кировского районов Донецка, доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
"Мальчик 2010 года рождения. Получил осколочные ранения плеча. Обстрел застал его дома в Петровском районе столицы. В Кировском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА рядом с магазином ранения получили две девочки 2009 года рождения. Дети доставлены в медицинские учреждения и получают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Глава республики также отметил, что при обстрелах пострадали еще три мирных жителя, а также повреждены четыре жилых дома, школа и три энергообъекта.
Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил еще об одной мирной жительнице, получившей ранения у ТК "Галактика" в результате обстрела Петровского района Донецка ракетами из РСЗО.
Глава ДНР также отметил, что украинские войска обстреляли республику 35 раз, выпустив 99 боеприпасов, применив реактивную артиллерию калибром 122 миллиметра, ствольную артиллерию калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДенис ПушилинАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаКировский районПроисшествия
 
 
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