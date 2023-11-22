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При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:38 22.11.2023 (обновлено: 17:02 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/obstrel-1911077657.html
При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя
При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.11.2023
При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя
Подросток и мужчина получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:38
2023-11-22T17:02
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Подросток и мужчина получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Добровольского получил ранение мужчина 1989 года рождения, по улице Петровского ранен мальчик-подросток 2010 года рождения", - говорится в сообщении мэра.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска в 13.00 выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.Как передает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела разрушения получили два многоквартирных жилых дома, школа и крупный супермаркет.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910934651.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя

Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадали мужчина и подросток

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела гимназии №107 в Петровской районе Донецка. 22 ноября 2023
Последствия обстрела гимназии №107 в Петровской районе Донецка. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела гимназии №107 в Петровской районе Донецка. 22 ноября 2023
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Подросток и мужчина получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Петровского района по улице Добровольского получил ранение мужчина 1989 года рождения, по улице Петровского ранен мальчик-подросток 2010 года рождения", - говорится в сообщении мэра.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска в 13.00 выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.
Как передает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела разрушения получили два многоквартирных жилых дома, школа и крупный супермаркет.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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