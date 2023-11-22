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При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя
При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 22.11.2023
При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя
Подросток и мужчина получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:38
2023-11-22T15:38
2023-11-22T17:02
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Подросток и мужчина получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Добровольского получил ранение мужчина 1989 года рождения, по улице Петровского ранен мальчик-подросток 2010 года рождения", - говорится в сообщении мэра.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что украинские войска в 13.00 выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.Как передает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела разрушения получили два многоквартирных жилых дома, школа и крупный супермаркет.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910934651.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя
Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадали мужчина и подросток