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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/obstrel-1911073558.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.11.2023
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:24
2023-11-22T15:24
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецк
донецкая народная республика
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горловка, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мэр Горловки сообщил о ранении мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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