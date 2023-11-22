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При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.11.2023

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:24

2023-11-22T15:24

2023-11-22T15:24

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика