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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 22.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:12

2023-11-22T15:12

2023-11-22T15:12

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 13.25 по 15.00 украинские войска выпустили в общей сложности еще 18 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, Макеевке, Горловке и Ясиноватскому району ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910934651.html

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горловка

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сцкк, донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия