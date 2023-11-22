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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/obstrel-1911070092.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 22.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:12
2023-11-22T15:12
специальная военная операция на украине
сцкк
донецк
горловка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 13.25 по 15.00 украинские войска выпустили в общей сложности еще 18 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, Макеевке, Горловке и Ясиноватскому району ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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сцкк, донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке три кассетных снаряда

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, с 13.25 по 15.00 украинские войска выпустили в общей сложности еще 18 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, Макеевке, Горловке и Ясиноватскому району ДНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеСЦККДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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