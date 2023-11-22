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Источник: в Херсонской области мирный житель ранен при обстреле ВСУ
Источник: в Херсонской области мирный житель ранен при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.11.2023
Источник: в Херсонской области мирный житель ранен при обстреле ВСУ
Один человек ранен в селе Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела украинских военных, сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:25
2023-11-22T09:25
2023-11-22T09:25
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ГЕНИЧЕСК, 22 ноя - РИА Новости. Один человек ранен в селе Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела украинских военных, сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник. "В результате обстрела населенного пункта Новая Маячка Херсонской области один мирный житель получил ранения средней степени тяжести. В течении ночи киевский режим вел обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке, Каховке, Крынках, Казачьих Лагерях, селах Саги, Алешки и Голой Пристани, выпустив по ним в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии", - сообщил источник. Он отметил, что в течение дня войска киевского режима выпустили по населенным пунктам Херсонщины более 60 снарядов из ствольной артиллерии.
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Источник: в Херсонской области мирный житель ранен при обстреле ВСУ
Один человек ранен в херсонском селе Новая Маячка в результате обстрела ВСУ