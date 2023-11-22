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Источник: в Херсонской области мирный житель ранен при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.11.2023
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09:25 22.11.2023
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Источник: в Херсонской области мирный житель ранен при обстреле ВСУ
Источник: в Херсонской области мирный житель ранен при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.11.2023
Источник: в Херсонской области мирный житель ранен при обстреле ВСУ
Один человек ранен в селе Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела украинских военных, сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:25
2023-11-22T09:25
в мире
херсонская область
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 22 ноя - РИА Новости. Один человек ранен в селе Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела украинских военных, сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник. "В результате обстрела населенного пункта Новая Маячка Херсонской области один мирный житель получил ранения средней степени тяжести. В течении ночи киевский режим вел обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке, Каховке, Крынках, Казачьих Лагерях, селах Саги, Алешки и Голой Пристани, выпустив по ним в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии", - сообщил источник. Он отметил, что в течение дня войска киевского режима выпустили по населенным пунктам Херсонщины более 60 снарядов из ствольной артиллерии.
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в мире, херсонская область , новая каховка, каховка
В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка
Источник: в Херсонской области мирный житель ранен при обстреле ВСУ

Один человек ранен в херсонском селе Новая Маячка в результате обстрела ВСУ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ГЕНИЧЕСК, 22 ноя - РИА Новости. Один человек ранен в селе Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела украинских военных, сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник.
«
"В результате обстрела населенного пункта Новая Маячка Херсонской области один мирный житель получил ранения средней степени тяжести. В течении ночи киевский режим вел обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке, Каховке, Крынках, Казачьих Лагерях, селах Саги, Алешки и Голой Пристани, выпустив по ним в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии", - сообщил источник.
Он отметил, что в течение дня войска киевского режима выпустили по населенным пунктам Херсонщины более 60 снарядов из ствольной артиллерии.
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В миреХерсонская областьНовая КаховкаКаховка
 
 
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