https://ria.ru/20231122/obschenie-1911020965.html
Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком
Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком - РИА Новости, 22.11.2023
Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком
Президент РФ Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в среду продолжили беседу за неформальным завтраком. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:29
2023-11-22T12:29
2023-11-22T13:16
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
дмитрий песков
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911032559_0:332:3046:2045_1920x0_80_0_0_689028032d0d5171e3333d7031efa7ba.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в среду продолжили беседу за неформальным завтраком.Президенты появились за завтраком без галстуков и пиджаков. На столе были в том числе блинчики, сливочное и оливковое масло, овощи и фрукты, мед, ягоды, десерты и сок.Рахмон во вторник прибыл с визитом в Россию, в этот же день в Кремле состоялись российско-таджикистанские переговоры в узком, а затем и в расширенном составе. По итогам встречи был подписан пакет документов, а Путин и Рахмон выступили с заявлениями для СМИ.Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позже вечером лидеры двух стран продолжили общение уже за неформальным вечерним обедом.
https://ria.ru/20231121/putin-1910854240.html
таджикистан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911032559_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_d0c510c3dc1425d5b81aef84bded2bc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, дмитрий песков, москва, в мире
Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Дмитрий Песков, Москва, В мире
Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком
Песков: Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в среду продолжили беседу за неформальным завтраком.
Президенты появились за завтраком без галстуков и пиджаков. На столе были в том числе блинчики, сливочное и оливковое масло, овощи и фрукты, мед, ягоды, десерты и сок.
Рахмон во вторник прибыл с визитом в Россию, в этот же день в Кремле состоялись российско-таджикистанские переговоры в узком, а затем и в расширенном составе. По итогам встречи был подписан пакет документов, а Путин и Рахмон выступили с заявлениями для СМИ.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, позже вечером лидеры двух стран продолжили общение уже за неформальным вечерним обедом.
Путин: Россия обеспечивает нефтепродуктами Таджикистан без взимания пошлин