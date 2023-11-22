https://ria.ru/20231122/obschenie-1911020965.html

Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком

Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком - РИА Новости, 22.11.2023

Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком

Президент РФ Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в среду продолжили беседу за неформальным завтраком. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:29

2023-11-22T12:29

2023-11-22T13:16

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в среду продолжили беседу за неформальным завтраком.Президенты появились за завтраком без галстуков и пиджаков. На столе были в том числе блинчики, сливочное и оливковое масло, овощи и фрукты, мед, ягоды, десерты и сок.Рахмон во вторник прибыл с визитом в Россию, в этот же день в Кремле состоялись российско-таджикистанские переговоры в узком, а затем и в расширенном составе. По итогам встречи был подписан пакет документов, а Путин и Рахмон выступили с заявлениями для СМИ.Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позже вечером лидеры двух стран продолжили общение уже за неформальным вечерним обедом.

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таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, дмитрий песков, москва, в мире