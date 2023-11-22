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Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком - РИА Новости, 22.11.2023
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12:29 22.11.2023 (обновлено: 13:16 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/obschenie-1911020965.html
Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком
Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком - РИА Новости, 22.11.2023
Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком
Президент РФ Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в среду продолжили беседу за неформальным завтраком. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:29
2023-11-22T13:16
таджикистан
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в среду продолжили беседу за неформальным завтраком.Президенты появились за завтраком без галстуков и пиджаков. На столе были в том числе блинчики, сливочное и оливковое масло, овощи и фрукты, мед, ягоды, десерты и сок.Рахмон во вторник прибыл с визитом в Россию, в этот же день в Кремле состоялись российско-таджикистанские переговоры в узком, а затем и в расширенном составе. По итогам встречи был подписан пакет документов, а Путин и Рахмон выступили с заявлениями для СМИ.Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позже вечером лидеры двух стран продолжили общение уже за неформальным вечерним обедом.
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таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, дмитрий песков, москва, в мире
Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Дмитрий Песков, Москва, В мире
Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком

Песков: Путин и Рахмон в среду продолжили общение за неформальным завтраком

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время неформального завтрака. 22 ноября 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время неформального завтрака. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время неформального завтрака. 22 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в среду продолжили беседу за неформальным завтраком.
Президенты появились за завтраком без галстуков и пиджаков. На столе были в том числе блинчики, сливочное и оливковое масло, овощи и фрукты, мед, ягоды, десерты и сок.
Рахмон во вторник прибыл с визитом в Россию, в этот же день в Кремле состоялись российско-таджикистанские переговоры в узком, а затем и в расширенном составе. По итогам встречи был подписан пакет документов, а Путин и Рахмон выступили с заявлениями для СМИ.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позже вечером лидеры двух стран продолжили общение уже за неформальным вечерним обедом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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ТаджикистанВладимир ПутинЭмомали РахмонДмитрий ПесковМоскваВ мире
 
 
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