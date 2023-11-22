https://ria.ru/20231122/novyygod-1911002345.html

В Москве на Новый год может выпасть снежный покров в 20 сантиметров

В Москве на Новый год может выпасть снежный покров в 20 сантиметров - РИА Новости, 22.11.2023

В Москве на Новый год может выпасть снежный покров в 20 сантиметров

К Новому году в Москве может сформироваться снежный покров около 20 сантиметров, обильными на снегопады будут январь и февраль, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:25

2023-11-22T11:25

2023-11-22T11:41

общество

москва

погода

новый год

евгений тишковец

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. К Новому году в Москве может сформироваться снежный покров около 20 сантиметров, обильными на снегопады будут январь и февраль, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что в Москве в ближайшие дни продолжат расти снежные сугробы, с опережением климатического графика почти на месяц."По долгосрочным прогнозам погоды, ожидается по-зимнему морозный декабрь, а также обильные на снегопады январь и февраль, где количество осадков в полтора раза превысит климатическую норму, есть высокая вероятность того, что к Новому году жители Центральной России подойдут с внушительным запасом снежного покрова – в Москве примерно около 20 сантиметров", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20231121/sochi-1910873454.html

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общество, москва, погода, новый год, евгений тишковец