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В Москве на Новый год может выпасть снежный покров в 20 сантиметров - РИА Новости, 22.11.2023
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11:25 22.11.2023 (обновлено: 11:41 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/novyygod-1911002345.html
В Москве на Новый год может выпасть снежный покров в 20 сантиметров
В Москве на Новый год может выпасть снежный покров в 20 сантиметров - РИА Новости, 22.11.2023
В Москве на Новый год может выпасть снежный покров в 20 сантиметров
К Новому году в Москве может сформироваться снежный покров около 20 сантиметров, обильными на снегопады будут январь и февраль, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:25
2023-11-22T11:41
общество
москва
погода
новый год
евгений тишковец
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. К Новому году в Москве может сформироваться снежный покров около 20 сантиметров, обильными на снегопады будут январь и февраль, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что в Москве в ближайшие дни продолжат расти снежные сугробы, с опережением климатического графика почти на месяц."По долгосрочным прогнозам погоды, ожидается по-зимнему морозный декабрь, а также обильные на снегопады январь и февраль, где количество осадков в полтора раза превысит климатическую норму, есть высокая вероятность того, что к Новому году жители Центральной России подойдут с внушительным запасом снежного покрова – в Москве примерно около 20 сантиметров", - сказал Тишковец.
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общество, москва, погода, новый год, евгений тишковец
Общество, Москва, Погода, Новый год, Евгений Тишковец
В Москве на Новый год может выпасть снежный покров в 20 сантиметров

Фобос: в Москве на Новый год может выпасть снежный покров в 20 сантиметров

© Depositphotos.com / Nedopekin YuriyДевушка делает селфи со снеговиком
Девушка делает селфи со снеговиком - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Depositphotos.com / Nedopekin Yuriy
Девушка делает селфи со снеговиком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. К Новому году в Москве может сформироваться снежный покров около 20 сантиметров, обильными на снегопады будут январь и февраль, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в Москве в ближайшие дни продолжат расти снежные сугробы, с опережением климатического графика почти на месяц.
«
"По долгосрочным прогнозам погоды, ожидается по-зимнему морозный декабрь, а также обильные на снегопады январь и февраль, где количество осадков в полтора раза превысит климатическую норму, есть высокая вероятность того, что к Новому году жители Центральной России подойдут с внушительным запасом снежного покрова – в Москве примерно около 20 сантиметров", - сказал Тишковец.
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