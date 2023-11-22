https://ria.ru/20231122/niderlandy-1911206090.html
Крайне правая партия лидирует на выборах в Нидерландах, показал экзит-полл
Крайне правая партия лидирует на выборах в Нидерландах, показал экзит-полл - РИА Новости, 23.11.2023
Крайне правая партия лидирует на выборах в Нидерландах, показал экзит-полл
Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом лидирует на парламентских выборах в Нидерландах, передает местная телерадиовещательная корпорация РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-22T23:10
2023-11-22T23:10
2023-11-23T00:00
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ГААГА, 22 ноя — РИА Новости. Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом лидирует на парламентских выборах в Нидерландах, передает местная телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на первые результаты exit poll.Партия свободы (PVV) набирает 35 мест в парламенте, за ней следуют левый блок (GroenLinks-PvdA) с 26 местами, правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получает 23 места и "Новый общественный договор" (NSC) Питера Омцига — 20", —говорится в сообщении.Избирательные участки, открывшиеся в 07:30 (09:30 мск), завершили работу в 21:00 (23:00 мск).Сегодня в Нидерландах прошли выборы в палату представителей на следующие четыре года.В стране применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Так, любая партия, набравшая не менее 0,67 процента голосов, получает место в палате представителей. Для получения большинства политсила должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Таким образом, для получения большинства необходима коалиция с участием нескольких политобъединений.Ожидается, что Избирательный совет Нидерландов объявит окончательные результаты выборов 1 декабря. При этом на формирование правящей коалиции и определение нового премьер-министра могут уйти месяцы.В парламентских выборах приняли участие 26 политических партий, среди крупнейших —ныне правящая либерально-консервативная Народная партия за свободу и демократию (VVD) под председательством министра юстиции Дилан Йешилгез-Зегериус, возглавляемая Гертом Вилдерсом крайне правая Партия свободы (PVV), левый блок "Зеленые левые"/Партия труда" (GroenLinks/PvdA) во главе с бывшим вице-президентом ЕК Франсом Тиммермансом и созданная этим летом центристская партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC).
https://ria.ru/20231120/napadenie-1910692126.html
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в мире, нидерланды, партия свободы, герт вилдерс, еврокомиссия, франс тиммерманс
В мире, Нидерланды, Партия Свободы, Герт Вилдерс, Еврокомиссия, Франс Тиммерманс
Крайне правая партия лидирует на выборах в Нидерландах, показал экзит-полл
NOS: крайне правая Партия свободы лидирует на выборах в Нидерландах
ГААГА, 22 ноя — РИА Новости.
Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом лидирует на парламентских выборах в Нидерландах, передает местная телерадиовещательная корпорация
(NOS) со ссылкой на первые результаты exit poll.
Партия свободы (PVV) набирает 35 мест в парламенте, за ней следуют левый блок (GroenLinks-PvdA) с 26 местами, правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получает 23 места и "Новый общественный договор" (NSC) Питера Омцига — 20", —говорится в сообщении.
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Избирательные участки, открывшиеся в 07:30 (09:30 мск), завершили работу в 21:00 (23:00 мск).
Сегодня в Нидерландах прошли выборы в палату представителей на следующие четыре года.
Изначально парламентские выборы в Нидерландах должны были состоятся в 2025 году. Тем не менее после распада 7 июля четвертого кабмина премьер-министра Марка Рютте из-за разногласий по иммиграционной политике досрочные выборы назначили на 22 ноября.
В стране применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Так, любая партия, набравшая не менее 0,67 процента голосов, получает место в палате представителей.
Для получения большинства политсила должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Таким образом, для получения большинства необходима коалиция с участием нескольких политобъединений.
Ожидается, что Избирательный совет Нидерландов объявит окончательные результаты выборов 1 декабря. При этом на формирование правящей коалиции и определение нового премьер-министра могут уйти месяцы.
В парламентских выборах приняли участие 26 политических партий, среди крупнейших —ныне правящая либерально-консервативная Народная партия за свободу и демократию (VVD) под председательством министра юстиции Дилан Йешилгез-Зегериус, возглавляемая Гертом Вилдерсом
крайне правая Партия свободы (PVV), левый блок "Зеленые левые"/Партия труда" (GroenLinks/PvdA) во главе с бывшим вице-президентом ЕК
Франсом Тиммермансом и созданная этим летом центристская партия Питера Омцига "Новый общественный договор" (NSC).
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