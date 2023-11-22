https://ria.ru/20231122/netanyakhu-1910944761.html
Нетаньяху заявил о "тяжелом" решении по заложникам
Нетаньяху заявил о "тяжелом" решении по заложникам - РИА Новости, 22.11.2023
Нетаньяху заявил о "тяжелом" решении по заложникам
Тель-Авиву предстоит принять "тяжелое, но правильное" решение по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:48
2023-11-22T00:48
2023-11-22T02:06
в мире
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сша
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя — РИА Новости. Тель-Авиву предстоит принять "тяжелое, но правильное" решение по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом чрезвычайного заседания правительства."Сегодня вечером перед нами стоит тяжелое решение, но это правильное решение. Все представители служб безопасности полностью поддерживают это решение. В своей профессиональной оценке они ясно дали понять, что безопасность наших сил будет гарантирована в дни прекращения огня и что разведывательные усилия будут продолжены в эти дни. Они уточнили, что (прекращение огня) не нанесет ущерб продвижению (армии Израиля) на поле боя, а, наоборот, позволит армии подготовиться к продолжению боевых действий", — рассказал Нетаньяху.Премьер вновь подчеркнул, что временное прекращение огня, необходимое для освобождения заложников, ни в коем случае не означает остановку операции в секторе Газа. Он пообещал выполнение в полном объеме всех поставленных перед армией (ЦАХАЛ) целей, включая ликвидацию ХАМАС и устранение вероятности любой угрозы Израилю из сектора Газа. По словам Нетаньяху, президент США Джо Байден помог Тель-Авиву добиться более выгодных условий в сделке по освобождению заложников. Премьер не стал раскрывать никаких деталей касательно условий освобождения заложников. По официальным израильским данным, около 240 человек, включая иностранцев, находятся в плену в секторе Газа уже 45 дней.Во вторник 12-й канал израильского телевидения сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника еврейского государства, что Тель-Авив и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. По его данным, на первом этапе освободят 50 человек, а еще несколько десятков человек, вплоть до 100, могут освободить в обмен на продление режима прекращения огня за рамки срока, предусмотренного на первом этапе сделки.Израильские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что временное прекращение огня продлится четыре дня.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231121/zalozhniki-1910933931.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заявил о "тяжелом" решении по заложникам
Нетаньяху заявил, что Израилю предстоит тяжелое решение по сделке о заложниках
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя — РИА Новости. Тель-Авиву предстоит принять "тяжелое, но правильное" решение по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом чрезвычайного заседания правительства.
«
"Сегодня вечером перед нами стоит тяжелое решение, но это правильное решение. Все представители служб безопасности полностью поддерживают это решение. В своей профессиональной оценке они ясно дали понять, что безопасность наших сил будет гарантирована в дни прекращения огня и что разведывательные усилия будут продолжены в эти дни. Они уточнили, что (прекращение огня) не нанесет ущерб продвижению (армии Израиля) на поле боя, а, наоборот, позволит армии подготовиться к продолжению боевых действий", — рассказал Нетаньяху.
Премьер вновь подчеркнул, что временное прекращение огня, необходимое для освобождения заложников, ни в коем случае не означает остановку операции в секторе Газа. Он пообещал выполнение в полном объеме всех поставленных перед армией (ЦАХАЛ) целей, включая ликвидацию ХАМАС и устранение вероятности любой угрозы Израилю из сектора Газа.
По словам Нетаньяху, президент США
Джо Байден помог Тель-Авиву добиться более выгодных условий в сделке по освобождению заложников.
Премьер не стал раскрывать никаких деталей касательно условий освобождения заложников. По официальным израильским данным, около 240 человек, включая иностранцев, находятся в плену в секторе Газа уже 45 дней.
Большинство пленных, освобожденных ХАМАС, будут детьми, пишут СМИ
Во вторник 12-й канал израильского телевидения сообщил со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника еврейского государства, что Тель-Авив и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. По его данным, на первом этапе освободят 50 человек, а еще несколько десятков человек, вплоть до 100, могут освободить в обмен на продление режима прекращения огня за рамки срока, предусмотренного на первом этапе сделки.
Израильские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что временное прекращение огня продлится четыре дня.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины
, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.