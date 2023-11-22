https://ria.ru/20231122/neonatalnyy_skrining-1911142193.html
Более 60 тысяч младенцев Подмосковья прошли неонатальный скрининг
Более 60 тысяч младенцев Подмосковья прошли неонатальный скрининг - РИА Новости, 22.11.2023
Более 60 тысяч младенцев Подмосковья прошли неонатальный скрининг
В Московской области уже более 60 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг, обследование выполняют в первые дни жизни ребенка, сообщает... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:29
2023-11-22T18:29
2023-11-22T18:29
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Московской области уже более 60 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг, обследование выполняют в первые дни жизни ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В начале текущего года в Подмосковье расширили перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга. Обследование позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что ранее в Московской области новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, а с начала текущего года перечень расширили до 36. "Такое обследование позволяет своевременно выявить детей, попадающих в группу риска, и вовремя начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. С начала года в Московской области были обследованы уже более 60 тысяч детей", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что исследование проводят с помощью забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.
https://ria.ru/20231108/podmoskove-1908126699.html
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московская область (подмосковье), общество, младенцы, диагностика, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, младенцы, диагностика, Дети