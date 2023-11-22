https://ria.ru/20231122/mvd-1911000391.html

В Коми отстранили полицейского из-за подозрения в истязании женщины

В Коми отстранили полицейского из-за подозрения в истязании женщины - РИА Новости, 22.11.2023

В Коми отстранили полицейского из-за подозрения в истязании женщины

Сотрудник полиции города Ухта в Коми, предположительно, превысивший свои полномочия в отношении подозреваемого, отстранен от службы, идет проверка, сообщила... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:13

2023-11-22T11:13

2023-11-22T11:13

происшествия

ухта

россия

республика коми

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Сотрудник полиции города Ухта в Коми, предположительно, превысивший свои полномочия в отношении подозреваемого, отстранен от службы, идет проверка, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. Как информирует ведомство, оперативниками собственной безопасности УМВД выявлен "факт противоправной деятельности" сотрудника полиции Ухты, который, по предварительным данным, "превысил должностные полномочия в отношении лица, по его мнению, причастного к совершению тяжкого преступления". "Министром внутренних дел по Республике Коми назначена служебная проверка. В настоящее время сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законном порядке", - говорится в сообщении. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о заместителе начальника полиции Ухты, который около полугода назад, прибыв в нетрезвом виде на место убийства местного жителя, заподозрил в преступлении гражданскую супругу погибшего. Вынуждая ее к признанию, полицейский якобы избивал женщину, таскал за волосы, душил, а также силой удерживал на мертвом теле. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20231114/sud-1909322988.html

https://ria.ru/20231122/politseyskiy-1910997744.html

ухта

россия

республика коми

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происшествия, ухта, россия, республика коми, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)