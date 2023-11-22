https://ria.ru/20231122/mvd-1910965216.html

В Приморье изъяли незаконно добытую красную икру на 15 миллионов рублей

В Приморье изъяли незаконно добытую красную икру на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 22.11.2023

В Приморье изъяли незаконно добытую красную икру на 15 миллионов рублей

Полицейские задержали двух жителей Приморья, подозреваемых в незаконном обороте красной рыбы и икры стоимостью около 15 миллионов рублей, сообщает портал МВД... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:09

2023-11-22T08:09

2023-11-22T10:04

происшествия

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ирина волк

красная икра

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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали двух жителей Приморья, подозреваемых в незаконном обороте красной рыбы и икры стоимостью около 15 миллионов рублей, сообщает портал МВД Медиа. "Предварительно установлено, что злоумышленники вылавливали рыбу лососевых пород во время нереста. Тушки и извлеченную из них икру они собирались сбывать. Обнаружены склады, в которых хранилось свыше 39 тонн кеты и более 500 килограммов икры рыб лососевых пород. Рыночная стоимость изъятого составляет порядка 15 миллионов рублей", - приводится в сообщении комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк. По ее словам, следователь полиции в Уссурийске возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки". Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20231120/brakonery-1910476142.html

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происшествия, россия, уссурийск, ирина волк, красная икра, общество