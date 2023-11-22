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В Приморье изъяли незаконно добытую красную икру на 15 миллионов рублей
В Приморье изъяли незаконно добытую красную икру на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 22.11.2023
В Приморье изъяли незаконно добытую красную икру на 15 миллионов рублей
Полицейские задержали двух жителей Приморья, подозреваемых в незаконном обороте красной рыбы и икры стоимостью около 15 миллионов рублей, сообщает портал МВД... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:09
2023-11-22T08:09
2023-11-22T10:04
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали двух жителей Приморья, подозреваемых в незаконном обороте красной рыбы и икры стоимостью около 15 миллионов рублей, сообщает портал МВД Медиа. "Предварительно установлено, что злоумышленники вылавливали рыбу лососевых пород во время нереста. Тушки и извлеченную из них икру они собирались сбывать. Обнаружены склады, в которых хранилось свыше 39 тонн кеты и более 500 килограммов икры рыб лососевых пород. Рыночная стоимость изъятого составляет порядка 15 миллионов рублей", - приводится в сообщении комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк. По ее словам, следователь полиции в Уссурийске возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки". Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
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происшествия, россия, уссурийск, ирина волк, красная икра, общество
Происшествия, Россия, Уссурийск, Ирина Волк, Красная икра, Общество
В Приморье изъяли незаконно добытую красную икру на 15 миллионов рублей
МВД: в Приморье изъяли незаконно добытые красную икру и рыбу на 15 млн рублей