https://ria.ru/20231122/mostransavto-1911040552.html

Более 130 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" на 2 маршрутах

Более 130 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" на 2 маршрутах - РИА Новости, 22.11.2023

Более 130 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" на 2 маршрутах

Пассажиры компании "Мострансавто", которая является подведомственной организацией Минтранса региона, совершили 137 тысяч поездок на самом коротком и самом... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:39

2023-11-22T13:39

2023-11-22T13:39

новости подмосковья

пассажиры

маршруты

мострансавто

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911031917_0:7:1179:670_1920x0_80_0_0_4c60a199918c7b9ba1dc6fb091e6c347.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пассажиры компании "Мострансавто", которая является подведомственной организацией Минтранса региона, совершили 137 тысяч поездок на самом коротком и самом протяженном маршрутах организации с начала 2023 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Данные маршруты проходят на территории Московской области. Как отметили в пресс-службе, на самом длинном маршруте предприятия, которым является № 327к "Перхурово — метро Котельники" (обслуживает МАП № 4 города Раменское), пассажиры совершили почти 34 тысячи поездок. Длина маршрута составляет порядка 200 километров, а время в пути в среднем 3 часа 45 минут. На самом коротком маршруте компании (обслуживает МАП № 11 города Балашиха) — № 10 "станция Подлипки — Комитетский лес" — с января пассажиры совершили порядка 104 тысяч поездок. Его протяженность в одну сторону составляет 2,5 километра, в обратную — 3,2 километра. С помощью соцкарт жители и гости Подмосковья зарегистрировали 86,8 тысячи операций на двух маршрутах. На первом месте по количеству совершенных за 11 месяцев трансакций находятся банковские карты — суммарно это 37,4 тысячи регистраций. По транспортным картам "Стрелка" (всех видов) и "Тройка" (тариф "Кошелек") пассажиры совершили 12,6 тысячи поездок.

https://ria.ru/20231109/mostransavto-1908430829.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пассажиры, маршруты, мострансавто, московская область (подмосковье)