Более 130 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" на 2 маршрутах
© Фото : Правительство Московской областиБолее 130 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" на 2 маршрутах
© Фото : Правительство Московской области
Более 130 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" на 2 маршрутах
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пассажиры компании "Мострансавто", которая является подведомственной организацией Минтранса региона, совершили 137 тысяч поездок на самом коротком и самом протяженном маршрутах организации с начала 2023 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Данные маршруты проходят на территории Московской области.
Как отметили в пресс-службе, на самом длинном маршруте предприятия, которым является № 327к "Перхурово — метро Котельники" (обслуживает МАП № 4 города Раменское), пассажиры совершили почти 34 тысячи поездок. Длина маршрута составляет порядка 200 километров, а время в пути в среднем 3 часа 45 минут.
На самом коротком маршруте компании (обслуживает МАП № 11 города Балашиха) — № 10 "станция Подлипки — Комитетский лес" — с января пассажиры совершили порядка 104 тысяч поездок. Его протяженность в одну сторону составляет 2,5 километра, в обратную — 3,2 километра.
С помощью соцкарт жители и гости Подмосковья зарегистрировали 86,8 тысячи операций на двух маршрутах. На первом месте по количеству совершенных за 11 месяцев трансакций находятся банковские карты — суммарно это 37,4 тысячи регистраций. По транспортным картам "Стрелка" (всех видов) и "Тройка" (тариф "Кошелек") пассажиры совершили 12,6 тысячи поездок.