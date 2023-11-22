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Более 130 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" на 2 маршрутах - РИА Новости, 22.11.2023
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Новости Подмосковья
 
13:39 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/mostransavto-1911040552.html
Более 130 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" на 2 маршрутах
Более 130 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" на 2 маршрутах - РИА Новости, 22.11.2023
Более 130 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" на 2 маршрутах
Пассажиры компании "Мострансавто", которая является подведомственной организацией Минтранса региона, совершили 137 тысяч поездок на самом коротком и самом... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:39
2023-11-22T13:39
новости подмосковья
пассажиры
маршруты
мострансавто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пассажиры компании "Мострансавто", которая является подведомственной организацией Минтранса региона, совершили 137 тысяч поездок на самом коротком и самом протяженном маршрутах организации с начала 2023 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Данные маршруты проходят на территории Московской области. Как отметили в пресс-службе, на самом длинном маршруте предприятия, которым является № 327к "Перхурово — метро Котельники" (обслуживает МАП № 4 города Раменское), пассажиры совершили почти 34 тысячи поездок. Длина маршрута составляет порядка 200 километров, а время в пути в среднем 3 часа 45 минут. На самом коротком маршруте компании (обслуживает МАП № 11 города Балашиха) — № 10 "станция Подлипки — Комитетский лес" — с января пассажиры совершили порядка 104 тысяч поездок. Его протяженность в одну сторону составляет 2,5 километра, в обратную — 3,2 километра. С помощью соцкарт жители и гости Подмосковья зарегистрировали 86,8 тысячи операций на двух маршрутах. На первом месте по количеству совершенных за 11 месяцев трансакций находятся банковские карты — суммарно это 37,4 тысячи регистраций. По транспортным картам "Стрелка" (всех видов) и "Тройка" (тариф "Кошелек") пассажиры совершили 12,6 тысячи поездок.
https://ria.ru/20231109/mostransavto-1908430829.html
московская область (подмосковье)
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пассажиры, маршруты, мострансавто, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Пассажиры, маршруты, Мострансавто, Московская область (Подмосковье)

Более 130 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" на 2 маршрутах

© Фото : Правительство Московской областиБолее 130 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" на 2 маршрутах
Более 130 тысяч поездок совершили пассажиры Мострансавто на 2 маршрутах - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Правительство Московской области
Более 130 тысяч поездок совершили пассажиры "Мострансавто" на 2 маршрутах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пассажиры компании "Мострансавто", которая является подведомственной организацией Минтранса региона, совершили 137 тысяч поездок на самом коротком и самом протяженном маршрутах организации с начала 2023 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Данные маршруты проходят на территории Московской области.
Как отметили в пресс-службе, на самом длинном маршруте предприятия, которым является № 327к "Перхурово — метро Котельники" (обслуживает МАП № 4 города Раменское), пассажиры совершили почти 34 тысячи поездок. Длина маршрута составляет порядка 200 километров, а время в пути в среднем 3 часа 45 минут.
На самом коротком маршруте компании (обслуживает МАП № 11 города Балашиха) — № 10 "станция Подлипки — Комитетский лес" — с января пассажиры совершили порядка 104 тысяч поездок. Его протяженность в одну сторону составляет 2,5 километра, в обратную — 3,2 километра.
С помощью соцкарт жители и гости Подмосковья зарегистрировали 86,8 тысячи операций на двух маршрутах. На первом месте по количеству совершенных за 11 месяцев трансакций находятся банковские карты — суммарно это 37,4 тысячи регистраций. По транспортным картам "Стрелка" (всех видов) и "Тройка" (тариф "Кошелек") пассажиры совершили 12,6 тысячи поездок.
Более 173 млн поездок по соцкартам совершили в автобусах Мострансавто - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Более 173 млн поездок по соцкартам совершили в автобусах "Мострансавто"
9 ноября, 15:44
 
Новости ПодмосковьяПассажирымаршрутыМострансавтоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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