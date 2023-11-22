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СМИ: на мосту между США и Канадой нашли портфель, где могла быть взрывчатка
СМИ: на мосту между США и Канадой нашли портфель, где могла быть взрывчатка - РИА Новости, 22.11.2023
СМИ: на мосту между США и Канадой нашли портфель, где могла быть взрывчатка
Следователи обнаружили портфель на месте взрыва автомобиля на границе США и Канады, который в настоящее время рассматривается в качестве взрывного устройства,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T23:07
2023-11-22T23:07
2023-11-22T23:23
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взрыв на мосту между сша и канадой
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Следователи обнаружили портфель на месте взрыва автомобиля на границе США и Канады, который в настоящее время рассматривается в качестве взрывного устройства, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. “Следователи обнаружили своего рода чемодан или портфель на месте происшествия”, - говорится в публикации. Отмечается, что с предметом работают взрывотехники, которые рассматривают его в качестве возможного взрывного устройства. Вместе с тем, как сообщает телеканал NBC News также со ссылкой на источники, следователи пока не обнаружили следов взрывчатки в автомобиле, который ранее взорвался на границе двух стран. Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад, осуществляющий функции КПП на границе США и Канады. Мост закрыт до дальнейших указаний. По данным источников американских СМИ, случившееся расследуется как попытка теракта, в результате взрыва погибли двое находившихся в автомобиле, пограничник получил ранения.
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в мире, сша, канада, ниагарский водопад, фбр, взрыв на мосту между сша и канадой
В мире, США, Канада, Ниагарский водопад, ФБР, Взрыв на мосту между США и Канадой
СМИ: на мосту между США и Канадой нашли портфель, где могла быть взрывчатка
ABC News: на мосту между США и Канадой нашли портфель, где могла быть взрывчатка