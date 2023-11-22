Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ФБР рассмотрит версию о теракте после взрыва на мосту на границе США - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 22.11.2023 (обновлено: 23:23 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/most-1911197765.html
СМИ: ФБР рассмотрит версию о теракте после взрыва на мосту на границе США
СМИ: ФБР рассмотрит версию о теракте после взрыва на мосту на границе США - РИА Новости, 22.11.2023
СМИ: ФБР рассмотрит версию о теракте после взрыва на мосту на границе США
ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой как попытку теракта, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T22:03
2023-11-22T23:23
сша
фбр
канада
в мире
ниагарский водопад
федеральное бюро расследований сша
взрыв на мосту между сша и канадой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой как попытку теракта, сообщает телеканал Fox News."ФБР расследует взрыв на мосту между США и Канадой как попытку террористической атаки", - отмечает телеканал со ссылкой на свои источники.Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады. Мост закрыт до дальнейших указаний.
https://ria.ru/20231108/pozhar-1908264409.html
сша
канада
ниагарский водопад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, фбр, канада, в мире, ниагарский водопад, федеральное бюро расследований сша, взрыв на мосту между сша и канадой
США, ФБР, Канада, В мире, Ниагарский водопад, Федеральное бюро расследований США, Взрыв на мосту между США и Канадой
СМИ: ФБР рассмотрит версию о теракте после взрыва на мосту на границе США

Fox News: ФБР рассмотрит версию теракта после взрыва моста между США и Канадой

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции в США
Сотрудники ФБР и полиции в США - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой как попытку теракта, сообщает телеканал Fox News.
"ФБР расследует взрыв на мосту между США и Канадой как попытку террористической атаки", - отмечает телеканал со ссылкой на свои источники.
Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады. Мост закрыт до дальнейших указаний.
Пожарные в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Техасе на химическом заводе вспыхнул пожар
8 ноября, 20:55
 
СШАФБРКанадаВ миреНиагарский водопадФедеральное бюро расследований СШАВзрыв на мосту между США и Канадой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала