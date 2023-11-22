https://ria.ru/20231122/most-1911197765.html
СМИ: ФБР рассмотрит версию о теракте после взрыва на мосту на границе США
СМИ: ФБР рассмотрит версию о теракте после взрыва на мосту на границе США - РИА Новости, 22.11.2023
СМИ: ФБР рассмотрит версию о теракте после взрыва на мосту на границе США
ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой как попытку теракта, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T22:03
2023-11-22T22:03
2023-11-22T23:23
сша
фбр
канада
в мире
ниагарский водопад
федеральное бюро расследований сша
взрыв на мосту между сша и канадой
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой как попытку теракта, сообщает телеканал Fox News."ФБР расследует взрыв на мосту между США и Канадой как попытку террористической атаки", - отмечает телеканал со ссылкой на свои источники.Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады. Мост закрыт до дальнейших указаний.
https://ria.ru/20231108/pozhar-1908264409.html
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сша, фбр, канада, в мире, ниагарский водопад, федеральное бюро расследований сша, взрыв на мосту между сша и канадой
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СМИ: ФБР рассмотрит версию о теракте после взрыва на мосту на границе США
Fox News: ФБР рассмотрит версию теракта после взрыва моста между США и Канадой