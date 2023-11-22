https://ria.ru/20231122/most-1911197765.html

СМИ: ФБР рассмотрит версию о теракте после взрыва на мосту на границе США

СМИ: ФБР рассмотрит версию о теракте после взрыва на мосту на границе США - РИА Новости, 22.11.2023

СМИ: ФБР рассмотрит версию о теракте после взрыва на мосту на границе США

ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой как попытку теракта, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T22:03

2023-11-22T22:03

2023-11-22T23:23

сша

фбр

канада

в мире

ниагарский водопад

федеральное бюро расследований сша

взрыв на мосту между сша и канадой

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. ФБР расследует взрыв машины на мосту между США и Канадой как попытку теракта, сообщает телеканал Fox News."ФБР расследует взрыв на мосту между США и Канадой как попытку террористической атаки", - отмечает телеканал со ссылкой на свои источники.Ранее ФБР подтвердило, что расследует взрыв на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады. Мост закрыт до дальнейших указаний.

https://ria.ru/20231108/pozhar-1908264409.html

сша

канада

ниагарский водопад

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2023

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сша, фбр, канада, в мире, ниагарский водопад, федеральное бюро расследований сша, взрыв на мосту между сша и канадой