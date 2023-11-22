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Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за взрыва

Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за взрыва - РИА Новости, 23.11.2023

Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за взрыва

Мост через Ниагарский водопад, расположенный на границе США и Канады, закрыли после инцидента с автомобилем на пропускном пункте, передает отделение ABC News в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-22T21:23

2023-11-22T21:23

2023-11-23T02:31

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ниагарский водопад

сша

канада

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ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Мост через Ниагарский водопад, расположенный на границе США и Канады, закрыли после инцидента с автомобилем на пропускном пункте, передает отделение ABC News в Баффало. "Радужный мост на Ниагарском водопаде закрыт в обеих направлениях в связи с инцидентом, связанным с транспортным средством, направлявшимся в США <...> Произошел какого-то рода взрыв. Работает значительное количество сотрудников правоохранительных органов", — говорится в сообщении.В ФБР заявили, что совместно с местными и федеральными силовыми структурами расследуют взрыв машины на мосту между двумя странами.Как передает Fox News со ссылкой на свой источник, находившиеся в авто пассажиры погибли, а пограничник получил ранения. Кроме того, по информации СМИ, Федеральное бюро расследований рассматривает произошедшее как попытку теракта.По данным ABC News, следователи обнаружили на месте происшествия портфель. Отмечается, что с предметом работают взрывотехники, которые рассматривают его в качестве возможного взрывного устройства. При этом следов взрывчатки в взорвавшемся автомобиле пока не обнаружили.Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что инцидент, предварительно, мог произойти из-за неосторожного водителя.В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны рассматривают вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося.Позднее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что полиция и ФБР берут под контроль все пункты въезда в город после ЧП. По ее словам, власти не усматривают признаков терроризма в инциденте.Как рассказали в Белом доме, президента США уже проинформировали о происшествии, он следит за развитием событий.Международный аэропорт Баффало Ниагара приостановил прием и отправку рейсов после взрыва.

https://ria.ru/20231108/pozhar-1908264409.html

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