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Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за взрыва - РИА Новости, 23.11.2023
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21:23 22.11.2023 (обновлено: 02:31 23.11.2023)
https://ria.ru/20231122/most-1911191767.html
Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за взрыва
Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за взрыва - РИА Новости, 23.11.2023
Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за взрыва
Мост через Ниагарский водопад, расположенный на границе США и Канады, закрыли после инцидента с автомобилем на пропускном пункте, передает отделение ABC News в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-22T21:23
2023-11-23T02:31
в мире
ниагарский водопад
сша
канада
фбр
джастин трюдо
взрыв на мосту между сша и канадой
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Мост через Ниагарский водопад, расположенный на границе США и Канады, закрыли после инцидента с автомобилем на пропускном пункте, передает отделение ABC News в Баффало. "Радужный мост на Ниагарском водопаде закрыт в обеих направлениях в связи с инцидентом, связанным с транспортным средством, направлявшимся в США &lt;...&gt; Произошел какого-то рода взрыв. Работает значительное количество сотрудников правоохранительных органов", — говорится в сообщении.В ФБР заявили, что совместно с местными и федеральными силовыми структурами расследуют взрыв машины на мосту между двумя странами.Как передает Fox News со ссылкой на свой источник, находившиеся в авто пассажиры погибли, а пограничник получил ранения. Кроме того, по информации СМИ, Федеральное бюро расследований рассматривает произошедшее как попытку теракта.По данным ABC News, следователи обнаружили на месте происшествия портфель. Отмечается, что с предметом работают взрывотехники, которые рассматривают его в качестве возможного взрывного устройства. При этом следов взрывчатки в взорвавшемся автомобиле пока не обнаружили.Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что инцидент, предварительно, мог произойти из-за неосторожного водителя.В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны рассматривают вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося.Позднее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что полиция и ФБР берут под контроль все пункты въезда в город после ЧП. По ее словам, власти не усматривают признаков терроризма в инциденте.Как рассказали в Белом доме, президента США уже проинформировали о происшествии, он следит за развитием событий.Международный аэропорт Баффало Ниагара приостановил прием и отправку рейсов после взрыва.
https://ria.ru/20231108/pozhar-1908264409.html
ниагарский водопад
сша
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в мире, ниагарский водопад, сша, канада, фбр, джастин трюдо, взрыв на мосту между сша и канадой, джо байден, нью-йорк (город)
В мире, Ниагарский водопад, США, Канада, ФБР, Джастин Трюдо, Взрыв на мосту между США и Канадой, Джо Байден, Нью-Йорк (город)
Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за взрыва

Мост через Ниагару закрыли из-за мощного взрыва

© AP Photo / Rich PedroncelliПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Полиция в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Мост через Ниагарский водопад, расположенный на границе США и Канады, закрыли после инцидента с автомобилем на пропускном пункте, передает отделение ABC News в Баффало.
"Радужный мост на Ниагарском водопаде закрыт в обеих направлениях в связи с инцидентом, связанным с транспортным средством, направлявшимся в США <...> Произошел какого-то рода взрыв. Работает значительное количество сотрудников правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
В ФБР заявили, что совместно с местными и федеральными силовыми структурами расследуют взрыв машины на мосту между двумя странами.
Как передает Fox News со ссылкой на свой источник, находившиеся в авто пассажиры погибли, а пограничник получил ранения.
Кроме того, по информации СМИ, Федеральное бюро расследований рассматривает произошедшее как попытку теракта.
По данным ABC News, следователи обнаружили на месте происшествия портфель. Отмечается, что с предметом работают взрывотехники, которые рассматривают его в качестве возможного взрывного устройства. При этом следов взрывчатки в взорвавшемся автомобиле пока не обнаружили.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что инцидент, предварительно, мог произойти из-за неосторожного водителя.
В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны рассматривают вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося.
Позднее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что полиция и ФБР берут под контроль все пункты въезда в город после ЧП. По ее словам, власти не усматривают признаков терроризма в инциденте.
Как рассказали в Белом доме, президента США уже проинформировали о происшествии, он следит за развитием событий.
Международный аэропорт Баффало Ниагара приостановил прием и отправку рейсов после взрыва.
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В миреНиагарский водопадСШАКанадаФБРДжастин ТрюдоВзрыв на мосту между США и КанадойДжо БайденНью-Йорк (город)
 
 
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