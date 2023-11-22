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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 22.11.2023
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое вечером в среду, возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:58
2023-11-22T17:58
2023-11-22T18:08
крымский мост
происшествия
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое вечером в среду, возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.О перекрытии движения сообщалось в 17.40 мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 17.56 мск.
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крымский мост, происшествия
Крымский мост, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта