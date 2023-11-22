https://ria.ru/20231122/most-1911134133.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 22.11.2023

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое вечером в среду, возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:58

2023-11-22T17:58

2023-11-22T18:08

крымский мост

происшествия

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое вечером в среду, возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.О перекрытии движения сообщалось в 17.40 мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 17.56 мск.

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2023

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крымский мост, происшествия