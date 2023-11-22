https://ria.ru/20231122/mossad-1911209143.html
Нетаньяху поручил Моссаду действовать против лидеров ХАМАС по всему миру
Нетаньяху поручил Моссаду действовать против лидеров ХАМАС по всему миру - РИА Новости, 22.11.2023
Нетаньяху поручил Моссаду действовать против лидеров ХАМАС по всему миру
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что отдал распоряжение службе внешней разведки "Моссад" действовать против лидеров палестинского движения... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T23:52
2023-11-22T23:52
2023-11-22T23:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
моссад
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что отдал распоряжение службе внешней разведки "Моссад" действовать против лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру. "Я поручил "Моссаду" действовать против лидеров ХАМАС, где бы они ни находились", - заявил премьер на пресс-конференции. Комментарий Нетаньяху прозвучал на фоне договоренности между Израилем и ХАМАС, достигнутой при посредничестве Катара, о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождении нескольких десятков израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 14 532, количество раненых превысило 35 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, моссад, биньямин нетаньяху, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Моссад, Биньямин Нетаньяху, Израиль, В мире
Нетаньяху поручил Моссаду действовать против лидеров ХАМАС по всему миру
Нетаньяху поручил Моссаду действовать против лидеров ХАМАС по всему миру
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что отдал распоряжение службе внешней разведки "Моссад" действовать против лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.
"Я поручил "Моссаду" действовать против лидеров ХАМАС, где бы они ни находились", - заявил премьер на пресс-конференции.
"Для Нетаньяху приемлемо". Что ждет сделку Израиля с ХАМАС
Комментарий Нетаньяху прозвучал на фоне договоренности между Израилем и ХАМАС, достигнутой при посредничестве Катара
, о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождении нескольких десятков израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 14 532, количество раненых превысило 35 тысяч человек.
Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.