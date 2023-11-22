https://ria.ru/20231122/moskva-1911018630.html

Синоптик анонсировала снегопады в Москве с понедельника

Синоптик анонсировала снегопады в Москве с понедельника - РИА Новости, 22.11.2023

Синоптик анонсировала снегопады в Москве с понедельника

Передышка в ненастной погоде ожидается на выходных в Москве, с понедельника начнутся снегопады, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:21

2023-11-22T12:21

2023-11-22T12:38

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Передышка в ненастной погоде ожидается на выходных в Москве, с понедельника начнутся снегопады, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, пик ненастья с очень низким давлением, сильным снегом, метелью, порывистым ветром придется на предвыходные дни."В субботу и в воскресенье у нас погода облачная, временами снег от небольшого до умеренного. Это будет передышка в ненастье. Минимальная температура будет минус 3 - минус 5 градусов, и максимальная температура минус 1 - минус 3. То есть погода будет довольно комфортной для отдыха. Можно покататься на коньках, и уже встать на лыжи, потому что образуется снежный покров, местами высотой от 5 до 10 сантиметров снега", - рассказала Позднякова.Она отметила, что следующая порция ненастной погоды будет связана с выходом южного циклона, которые всегда приносит значительное количество снега в зимнее время. "В понедельник ночью снег местами сильный, местами метель, будут проблемы с налипанием мокрого снега, накатом на дорогах, местами возможны снежные заносы. Добавится значительная порция снега. Температура в ночные часы останется на уровне минус 3 - минус 8. Дневная температура - слабоотрицательная", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20231122/novyygod-1911002345.html

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Кирилл Волков

общество, москва, татьяна позднякова