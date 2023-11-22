https://ria.ru/20231122/moskva-1910980261.html

В Москве обновили более девяти тысяч фасадов жилых домов

В Москве обновили более девяти тысяч фасадов жилых домов - РИА Новости, 22.11.2023

В Москве обновили более девяти тысяч фасадов жилых домов

Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили более 9 тысяч фасадов столичных многоквартирных домов в рамках программы капремонта, сообщил журналистам в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:58

2023-11-22T09:58

2023-11-22T09:58

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили более 9 тысяч фасадов столичных многоквартирных домов в рамках программы капремонта, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту более 9 тысяч фасадов жилых домов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что для каждого типа фасада использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания. "При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы. После этого фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета", - рассказал Бирюков. По его словам, ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования. Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.

https://ria.ru/20231121/moskva-1910740136.html

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