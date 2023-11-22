https://ria.ru/20231122/moratoriy-1911066508.html
Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса
Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса - РИА Новости, 22.11.2023
Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:58
2023-11-22T14:58
2023-11-22T16:59
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса."Давайте на 2024-й продлим", — сказал президент.Это решение не должно касаться объектов высокого и чрезвычайно высокого риска, уточнил он.Для всех остальных мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, мораторий на внеплановые действует до конца 2023-го.Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сейчас проводить внеплановые проверки можно только "при наличии информации, которая позволяет сделать вывод, что допускается какое-то нарушение".В июне этого года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент заявил, что в компаниях, работа которых не связана с высокими рисками для человека или окружающей среды, вообще не нужно проводить проверки — как плановые, так и внеплановые. Там достаточно профилактических мероприятий, добавил Путин.
https://ria.ru/20230529/proverki-1874853887.html
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владимир путин
Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса
Путин поручил Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Владимир Путин на совещании
с правительством предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса.
"Давайте на 2024-й продлим", — сказал президент.
Это решение не должно касаться объектов высокого и чрезвычайно высокого риска, уточнил он.
Такие объекты и сейчас выведены из-под моратория на проверки —в них разрешены даже плановые.
Для всех остальных мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, мораторий на внеплановые действует до конца 2023-го.
Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сейчас проводить внеплановые проверки можно только "при наличии информации, которая позволяет сделать вывод, что допускается какое-то нарушение".
В июне этого года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент заявил, что в компаниях, работа которых не связана с высокими рисками для человека или окружающей среды, вообще не нужно проводить проверки — как плановые, так и внеплановые. Там достаточно профилактических мероприятий, добавил Путин.
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