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Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса - РИА Новости, 22.11.2023
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14:58 22.11.2023 (обновлено: 16:59 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/moratoriy-1911066508.html
Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса
Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса - РИА Новости, 22.11.2023
Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:58
2023-11-22T16:59
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса."Давайте на 2024-й продлим", — сказал президент.Это решение не должно касаться объектов высокого и чрезвычайно высокого риска, уточнил он.Для всех остальных мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, мораторий на внеплановые действует до конца 2023-го.Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сейчас проводить внеплановые проверки можно только "при наличии информации, которая позволяет сделать вывод, что допускается какое-то нарушение".В июне этого года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент заявил, что в компаниях, работа которых не связана с высокими рисками для человека или окружающей среды, вообще не нужно проводить проверки — как плановые, так и внеплановые. Там достаточно профилактических мероприятий, добавил Путин.
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владимир путин
Владимир Путин
Путин предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса

Путин поручил Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса.
"Давайте на 2024-й продлим", — сказал президент.
Это решение не должно касаться объектов высокого и чрезвычайно высокого риска, уточнил он.

Такие объекты и сейчас выведены из-под моратория на проверки —в них разрешены даже плановые.

Для всех остальных мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, мораторий на внеплановые действует до конца 2023-го.
Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сейчас проводить внеплановые проверки можно только "при наличии информации, которая позволяет сделать вывод, что допускается какое-то нарушение".
В июне этого года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент заявил, что в компаниях, работа которых не связана с высокими рисками для человека или окружающей среды, вообще не нужно проводить проверки — как плановые, так и внеплановые. Там достаточно профилактических мероприятий, добавил Путин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках посещения технопарка Калибр в Москве. 29 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума
29 мая, 15:13
 
Владимир Путин
 
 
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