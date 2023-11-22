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Российские войска уничтожили около 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска уничтожили около 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.11.2023
Российские войска уничтожили около 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
Потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:09
2023-11-22T15:09
2023-11-22T15:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка и Змиевка Херсонской области. В результате комплексного огневого поражения суточные потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Российские войска уничтожили около 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
МО РФ: потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 70 человек