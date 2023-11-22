Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили около 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 22.11.2023 (обновлено: 15:30 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/mo-1911069157.html
Российские войска уничтожили около 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска уничтожили около 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.11.2023
Российские войска уничтожили около 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
Потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:09
2023-11-22T15:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719011_0:239:2790:1808_1920x0_80_0_0_33d2011bf671dff9c86e0c006a5a03be.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка и Змиевка Херсонской области. В результате комплексного огневого поражения суточные потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719011_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_64d95058cd53b7b71b02a6f2c18fbcd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Российские войска уничтожили около 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

МО РФ: потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 70 человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило в среду Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка и Змиевка Херсонской области. В результате комплексного огневого поражения суточные потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 ноября, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала