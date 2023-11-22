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Российские войска уничтожили около 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска уничтожили около 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.11.2023

Российские войска уничтожили около 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:09

2023-11-22T15:09

2023-11-22T15:30

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министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка и Змиевка Херсонской области. В результате комплексного огневого поражения суточные потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область