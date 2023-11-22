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Замглавы Минобороны наградил военных, отличившихся в боях у Работино
Замглавы Минобороны наградил военных, отличившихся в боях у Работино - РИА Новости, 22.11.2023
Замглавы Минобороны наградил военных, отличившихся в боях у Работино
Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин проверил... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:37
2023-11-22T10:37
2023-11-22T11:02
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин проверил подразделения ВС РФ, выполняющие задачи на запорожском направлении в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости.В ходе рабочей поездки замглавы российского военного ведомства ознакомился с текущей обстановкой на запорожском направлении, посетил расположения воинских частей, проверил организацию работы по линии ответственности.Кроме того, Горемыкин наградил медалями "За отвагу" и "За храбрость" II степени 27 военнослужащих, отличившихся в боях в районе населённого пункта Работино, передает корреспондент агентства.
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общество, россия, вооруженные силы рф, виктор горемыкин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Вооруженные силы РФ, Виктор Горемыкин
Замглавы Минобороны наградил военных, отличившихся в боях у Работино
Замглавы МО РФ наградил отличившихся у Работино в ходе инспекции подразделения
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин проверил подразделения ВС РФ, выполняющие задачи на запорожском направлении в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе рабочей поездки замглавы российского военного ведомства ознакомился с текущей обстановкой на запорожском направлении, посетил расположения воинских частей, проверил организацию работы по линии ответственности.
Кроме того, Горемыкин наградил медалями "За отвагу" и "За храбрость" II степени 27 военнослужащих, отличившихся в боях в районе населённого пункта Работино, передает корреспондент агентства.