https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911112862.html

Митрополит Тихон посетит открытие Соборной мечети Симферополя

Митрополит Тихон посетит открытие Соборной мечети Симферополя - РИА Новости, 22.11.2023

Митрополит Тихон посетит открытие Соборной мечети Симферополя

Глава Крымской митрополии РПЦ митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сказал, что готов посетить открытие Соборной мечети в Симферополе, но молиться он там... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:49

2023-11-22T16:49

2023-11-22T16:49

религия

симферополь

митрополит тихон (шевкунов)

русская православная церковь

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Глава Крымской митрополии РПЦ митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сказал, что готов посетить открытие Соборной мечети в Симферополе, но молиться он там не будет. "Я, Бог даст, обязательно приеду на открытие (Соборной мечети – ред.). Но единственное – нам запрещено молиться в инославных храмах, запрещено по правилам, по канонам, не оттого, что мы этим пренебрегаем... С удовольствием посещу и обойду, и погляжу, но во время всех сакральных действий здесь уже мы, батюшки, не должны присутствовать. Но уверен, что мы найдем общий язык с нашими представителями мусульманского духовенства, посетим друг друга, устроим общую трапезу. Здесь мы друг друга сразу поймем, и думаю, что какие-то гуманитарные, социальные, культурные проекты мы с огромным удовольствием вместе совершим", - сказал митрополит Тихон на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым. По его словам, Соборную мечеть в Крыму, которую он назвал грандиозной, строит его близкий знакомый. "Он православный человек, приезжал ко мне советоваться по этому поводу. Раз ему поручено, он выделяет для этого время и средства. Так надо", - добавил митрополит Тихон.

https://ria.ru/20231122/putin-1911062118.html

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Никита Бизин

симферополь, митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, религия