https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911112862.html
Митрополит Тихон посетит открытие Соборной мечети Симферополя
Митрополит Тихон посетит открытие Соборной мечети Симферополя - РИА Новости, 22.11.2023
Митрополит Тихон посетит открытие Соборной мечети Симферополя
Глава Крымской митрополии РПЦ митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сказал, что готов посетить открытие Соборной мечети в Симферополе, но молиться он там... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:49
2023-11-22T16:49
2023-11-22T16:49
религия
симферополь
митрополит тихон (шевкунов)
русская православная церковь
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Глава Крымской митрополии РПЦ митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сказал, что готов посетить открытие Соборной мечети в Симферополе, но молиться он там не будет. "Я, Бог даст, обязательно приеду на открытие (Соборной мечети – ред.). Но единственное – нам запрещено молиться в инославных храмах, запрещено по правилам, по канонам, не оттого, что мы этим пренебрегаем... С удовольствием посещу и обойду, и погляжу, но во время всех сакральных действий здесь уже мы, батюшки, не должны присутствовать. Но уверен, что мы найдем общий язык с нашими представителями мусульманского духовенства, посетим друг друга, устроим общую трапезу. Здесь мы друг друга сразу поймем, и думаю, что какие-то гуманитарные, социальные, культурные проекты мы с огромным удовольствием вместе совершим", - сказал митрополит Тихон на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым. По его словам, Соборную мечеть в Крыму, которую он назвал грандиозной, строит его близкий знакомый. "Он православный человек, приезжал ко мне советоваться по этому поводу. Раз ему поручено, он выделяет для этого время и средства. Так надо", - добавил митрополит Тихон.
https://ria.ru/20231122/putin-1911062118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, религия
Религия, Симферополь, Митрополит Тихон (Шевкунов), Русская православная церковь, Религия
Митрополит Тихон посетит открытие Соборной мечети Симферополя
Митрополит Тихон: Бог даст, обязательно приеду на открытие мечети в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Глава Крымской митрополии РПЦ митрополит Симферопольский и Крымский Тихон сказал, что готов посетить открытие Соборной мечети в Симферополе, но молиться он там не будет.
"Я, Бог даст, обязательно приеду на открытие (Соборной мечети – ред.). Но единственное – нам запрещено молиться в инославных храмах, запрещено по правилам, по канонам, не оттого, что мы этим пренебрегаем... С удовольствием посещу и обойду, и погляжу, но во время всех сакральных действий здесь уже мы, батюшки, не должны присутствовать. Но уверен, что мы найдем общий язык с нашими представителями мусульманского духовенства, посетим друг друга, устроим общую трапезу. Здесь мы друг друга сразу поймем, и думаю, что какие-то гуманитарные, социальные, культурные проекты мы с огромным удовольствием вместе совершим", - сказал митрополит Тихон на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, Соборную мечеть в Крыму, которую он назвал грандиозной, строит его близкий знакомый. "Он православный человек, приезжал ко мне советоваться по этому поводу. Раз ему поручено, он выделяет для этого время и средства. Так надо", - добавил митрополит Тихон.
Митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником Путина