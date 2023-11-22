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Митрополит Тихон рассказал о своих домашних питомцах - РИА Новости, 22.11.2023
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Религия
 
16:11 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911097977.html
Митрополит Тихон рассказал о своих домашних питомцах
Митрополит Тихон рассказал о своих домашних питомцах - РИА Новости, 22.11.2023
Митрополит Тихон рассказал о своих домашних питомцах
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал, что в ночь на среду в Крым приехали его кот по кличке Владыка и бульдог Хрюнстон. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:11
2023-11-22T16:11
религия
симферополь
русская православная церковь
митрополит тихон (шевкунов)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал, что в ночь на среду в Крым приехали его кот по кличке Владыка и бульдог Хрюнстон. Синод РПЦ сообщил о назначении митрополита Тихона главой Крымской митрополии в октябре, при этом он был освобожден от должности главы Псковской митрополии. Встреча нового главы митрополии и молебен состоялись в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя 21 октября. "Сегодня ночью Владыка прибыл за землю Тавриды. Зовут его правда Владыка, потому что он такой важный, солидный. Он сам выбрал себе эту кличку – есть особая история", - сказал митрополит на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым. Вместе с котом в Крым приехал бульдог по кличке Хрюнстон. "Должен был называться Винстон... но поскольку у нас недружественные отношения, пока он Хрюнстон", - добавил Тихон. Коту Владыке посвящен одноименный Telegram-канал.
https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911091550.html
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симферополь, русская православная церковь, митрополит тихон (шевкунов)
Религия, Симферополь, Русская православная церковь, Митрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон рассказал о своих домашних питомцах

Кота Владыку и бульдога Хрюнстона митрополита Симферопольского привезли в Крым

© Кот Владыка/TelegramКот по кличке Владыка и бульдог Хрюнстон
Кот по кличке Владыка и бульдог Хрюнстон
© Кот Владыка/Telegram
Кот по кличке Владыка и бульдог Хрюнстон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал, что в ночь на среду в Крым приехали его кот по кличке Владыка и бульдог Хрюнстон.
Синод РПЦ сообщил о назначении митрополита Тихона главой Крымской митрополии в октябре, при этом он был освобожден от должности главы Псковской митрополии. Встреча нового главы митрополии и молебен состоялись в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя 21 октября.
«
"Сегодня ночью Владыка прибыл за землю Тавриды. Зовут его правда Владыка, потому что он такой важный, солидный. Он сам выбрал себе эту кличку – есть особая история", - сказал митрополит на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.
Вместе с котом в Крым приехал бульдог по кличке Хрюнстон. "Должен был называться Винстон... но поскольку у нас недружественные отношения, пока он Хрюнстон", - добавил Тихон.
Коту Владыке посвящен одноименный Telegram-канал.
Глава Крымской митрополии, владыка Тихон во время прибытия в Александро-Невский кафедральный собор Симферополя - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой
Вчера, 15:59
 
РелигияСимферопольРусская православная церковьМитрополит Тихон (Шевкунов)
 
 
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