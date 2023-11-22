https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911097977.html
Митрополит Тихон рассказал о своих домашних питомцах
Митрополит Тихон рассказал о своих домашних питомцах - РИА Новости, 22.11.2023
Митрополит Тихон рассказал о своих домашних питомцах
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал, что в ночь на среду в Крым приехали его кот по кличке Владыка и бульдог Хрюнстон. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:11
2023-11-22T16:11
2023-11-22T16:11
религия
симферополь
русская православная церковь
митрополит тихон (шевкунов)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал, что в ночь на среду в Крым приехали его кот по кличке Владыка и бульдог Хрюнстон. Синод РПЦ сообщил о назначении митрополита Тихона главой Крымской митрополии в октябре, при этом он был освобожден от должности главы Псковской митрополии. Встреча нового главы митрополии и молебен состоялись в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя 21 октября. "Сегодня ночью Владыка прибыл за землю Тавриды. Зовут его правда Владыка, потому что он такой важный, солидный. Он сам выбрал себе эту кличку – есть особая история", - сказал митрополит на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым. Вместе с котом в Крым приехал бульдог по кличке Хрюнстон. "Должен был называться Винстон... но поскольку у нас недружественные отношения, пока он Хрюнстон", - добавил Тихон. Коту Владыке посвящен одноименный Telegram-канал.
https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911091550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, русская православная церковь, митрополит тихон (шевкунов)
Религия, Симферополь, Русская православная церковь, Митрополит Тихон (Шевкунов)
Митрополит Тихон рассказал о своих домашних питомцах
Кота Владыку и бульдога Хрюнстона митрополита Симферопольского привезли в Крым