https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911097977.html

Митрополит Тихон рассказал о своих домашних питомцах

Митрополит Тихон рассказал о своих домашних питомцах - РИА Новости, 22.11.2023

Митрополит Тихон рассказал о своих домашних питомцах

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал, что в ночь на среду в Крым приехали его кот по кличке Владыка и бульдог Хрюнстон. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:11

2023-11-22T16:11

2023-11-22T16:11

религия

симферополь

русская православная церковь

митрополит тихон (шевкунов)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал, что в ночь на среду в Крым приехали его кот по кличке Владыка и бульдог Хрюнстон. Синод РПЦ сообщил о назначении митрополита Тихона главой Крымской митрополии в октябре, при этом он был освобожден от должности главы Псковской митрополии. Встреча нового главы митрополии и молебен состоялись в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя 21 октября. "Сегодня ночью Владыка прибыл за землю Тавриды. Зовут его правда Владыка, потому что он такой важный, солидный. Он сам выбрал себе эту кличку – есть особая история", - сказал митрополит на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым. Вместе с котом в Крым приехал бульдог по кличке Хрюнстон. "Должен был называться Винстон... но поскольку у нас недружественные отношения, пока он Хрюнстон", - добавил Тихон. Коту Владыке посвящен одноименный Telegram-канал.

https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911091550.html

симферополь

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Ольга Фомченкова

симферополь, русская православная церковь, митрополит тихон (шевкунов)