https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911092006.html
Митрополит Тихон объяснил, почему находится в Крыму под охраной
Митрополит Тихон объяснил, почему находится в Крыму под охраной - РИА Новости, 22.11.2023
Митрополит Тихон объяснил, почему находится в Крыму под охраной
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что впервые в жизни находится под охраной после того, как в его адрес поступили угрозы. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:00
2023-11-22T16:00
2023-11-22T16:00
религия
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митрополит тихон (шевкунов)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что впервые в жизни находится под охраной после того, как в его адрес поступили угрозы. "Что касается охраны – да, у меня впервые в жизни действительно люди, которые помогают, как выяснилось, с безопасностью. Первые несколько дней я был на полной свободе, а потом вдруг выявились какие-то сложности, которые вот привели к тому, что мне передали какие-то угрозы и прочее. (Я – ред.) на попечении уже профессиональных людей", – сказал он на брифинге в формате видеомоста Симферополь – Москва. Синод РПЦ сообщил о назначении митрополита Тихона главой Крымской митрополии в октябре, при этом он был освобожден от должности главы Псковской митрополии. Встреча нового главы митрополии и молебен состоялись в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя 21 октября.
https://ria.ru/20231122/putin-1911062118.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, москва, митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, религия
Религия, Симферополь, Москва, Митрополит Тихон (Шевкунов), Русская православная церковь, Религия
Митрополит Тихон объяснил, почему находится в Крыму под охраной
Митрополит Тихон сообщил, что находится в Крыму под охраной из-за угроз