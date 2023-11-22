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Митрополит Тихон объяснил, почему находится в Крыму под охраной - РИА Новости, 22.11.2023
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Религия
 
16:00 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911092006.html
Митрополит Тихон объяснил, почему находится в Крыму под охраной
Митрополит Тихон объяснил, почему находится в Крыму под охраной - РИА Новости, 22.11.2023
Митрополит Тихон объяснил, почему находится в Крыму под охраной
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что впервые в жизни находится под охраной после того, как в его адрес поступили угрозы. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:00
2023-11-22T16:00
религия
симферополь
москва
митрополит тихон (шевкунов)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что впервые в жизни находится под охраной после того, как в его адрес поступили угрозы. "Что касается охраны – да, у меня впервые в жизни действительно люди, которые помогают, как выяснилось, с безопасностью. Первые несколько дней я был на полной свободе, а потом вдруг выявились какие-то сложности, которые вот привели к тому, что мне передали какие-то угрозы и прочее. (Я – ред.) на попечении уже профессиональных людей", – сказал он на брифинге в формате видеомоста Симферополь – Москва. Синод РПЦ сообщил о назначении митрополита Тихона главой Крымской митрополии в октябре, при этом он был освобожден от должности главы Псковской митрополии. Встреча нового главы митрополии и молебен состоялись в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя 21 октября.
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симферополь, москва, митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, религия
Религия, Симферополь, Москва, Митрополит Тихон (Шевкунов), Русская православная церковь, Религия
Митрополит Тихон объяснил, почему находится в Крыму под охраной

Митрополит Тихон сообщил, что находится в Крыму под охраной из-за угроз

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в МИА "Россия сегодня"
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что впервые в жизни находится под охраной после того, как в его адрес поступили угрозы.
"Что касается охраны – да, у меня впервые в жизни действительно люди, которые помогают, как выяснилось, с безопасностью. Первые несколько дней я был на полной свободе, а потом вдруг выявились какие-то сложности, которые вот привели к тому, что мне передали какие-то угрозы и прочее. (Я – ред.) на попечении уже профессиональных людей", – сказал он на брифинге в формате видеомоста СимферопольМосква.
Синод РПЦ сообщил о назначении митрополита Тихона главой Крымской митрополии в октябре, при этом он был освобожден от должности главы Псковской митрополии. Встреча нового главы митрополии и молебен состоялись в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя 21 октября.
Президент России Владимир Путин и митрополит Тихон - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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РелигияСимферопольМоскваМитрополит Тихон (Шевкунов)Русская православная церковьРелигия
 
 
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