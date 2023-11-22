https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911091550.html

Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой

Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой - РИА Новости, 22.11.2023

Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что его сравнение Крыма с Колымой было неправильно понято. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:59

2023-11-22T15:59

2023-11-22T15:59

религия

греция

митрополит тихон (шевкунов)

русская православная церковь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что его сравнение Крыма с Колымой было неправильно понято. В октябре в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма он сравнил полуостров с "курортами Колымы" для Византии и древней Греции. После он добавил с улыбкой, что на самом деле в Крыму прекрасно. "Я ни в коем случае не хотел сравнить Крым с нашей отечественной Колымой… Это было так – пошутить, подбодрить", – сказал он на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым, добавив, что его слова впоследствии звучали без контекста.

https://ria.ru/20231122/putin-1911062118.html

греция

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

греция, митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, республика крым