https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911091550.html
Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой
Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой - РИА Новости, 22.11.2023
Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что его сравнение Крыма с Колымой было неправильно понято. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:59
2023-11-22T15:59
2023-11-22T15:59
религия
греция
митрополит тихон (шевкунов)
русская православная церковь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что его сравнение Крыма с Колымой было неправильно понято. В октябре в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма он сравнил полуостров с "курортами Колымы" для Византии и древней Греции. После он добавил с улыбкой, что на самом деле в Крыму прекрасно. "Я ни в коем случае не хотел сравнить Крым с нашей отечественной Колымой… Это было так – пошутить, подбодрить", – сказал он на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым, добавив, что его слова впоследствии звучали без контекста.
https://ria.ru/20231122/putin-1911062118.html
греция
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, республика крым
Религия, Греция, Митрополит Тихон (Шевкунов), Русская православная церковь, Республика Крым
Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой
Митрополит Тихон заявил, что его сравнение Крыма с Колымой вырвали из контекста