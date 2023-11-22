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Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой - РИА Новости, 22.11.2023
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Религия
 
15:59 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/mitropolit-1911091550.html
Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой
Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой - РИА Новости, 22.11.2023
Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что его сравнение Крыма с Колымой было неправильно понято. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:59
2023-11-22T15:59
религия
греция
митрополит тихон (шевкунов)
русская православная церковь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что его сравнение Крыма с Колымой было неправильно понято. В октябре в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма он сравнил полуостров с "курортами Колымы" для Византии и древней Греции. После он добавил с улыбкой, что на самом деле в Крыму прекрасно. "Я ни в коем случае не хотел сравнить Крым с нашей отечественной Колымой… Это было так – пошутить, подбодрить", – сказал он на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым, добавив, что его слова впоследствии звучали без контекста.
https://ria.ru/20231122/putin-1911062118.html
греция
республика крым
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греция, митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, республика крым
Религия, Греция, Митрополит Тихон (Шевкунов), Русская православная церковь, Республика Крым
Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с Колымой

Митрополит Тихон заявил, что его сравнение Крыма с Колымой вырвали из контекста

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкГлава Крымской митрополии, владыка Тихон во время прибытия в Александро-Невский кафедральный собор Симферополя
Глава Крымской митрополии, владыка Тихон во время прибытия в Александро-Невский кафедральный собор Симферополя - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Глава Крымской митрополии, владыка Тихон во время прибытия в Александро-Невский кафедральный собор Симферополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, что его сравнение Крыма с Колымой было неправильно понято.
В октябре в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма он сравнил полуостров с "курортами Колымы" для Византии и древней Греции. После он добавил с улыбкой, что на самом деле в Крыму прекрасно.
"Я ни в коем случае не хотел сравнить Крым с нашей отечественной Колымой… Это было так – пошутить, подбодрить", – сказал он на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым, добавив, что его слова впоследствии звучали без контекста.
Президент России Владимир Путин и митрополит Тихон - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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РелигияГрецияМитрополит Тихон (Шевкунов)Русская православная церковьРеспублика Крым
 
 
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