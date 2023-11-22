https://ria.ru/20231122/mishustin-1910984302.html

Мишустин поручил создать доступную для органов власти платформу по ИИ

Мишустин поручил создать доступную для органов власти платформу по ИИ - РИА Новости, 22.11.2023

Мишустин поручил создать доступную для органов власти платформу по ИИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по искусственному интеллекту на базе... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:10

2023-11-22T10:10

2023-11-22T10:33

михаил мишустин

технологии

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по искусственному интеллекту на базе "ГосТеха", сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ."Минцифры поручено до 20 декабря 2024 года проработать создание отечественных инструментов обработки данных, использующих ИИ, и до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по ИИ на базе "ГосТеха", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231122/ii-1910984401.html

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михаил мишустин, технологии, россия