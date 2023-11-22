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Мишустин поручил создать доступную для органов власти платформу по ИИ - РИА Новости, 22.11.2023
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10:10 22.11.2023 (обновлено: 10:33 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/mishustin-1910984302.html
Мишустин поручил создать доступную для органов власти платформу по ИИ
Мишустин поручил создать доступную для органов власти платформу по ИИ - РИА Новости, 22.11.2023
Мишустин поручил создать доступную для органов власти платформу по ИИ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по искусственному интеллекту на базе... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:10
2023-11-22T10:33
михаил мишустин
технологии
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по искусственному интеллекту на базе "ГосТеха", сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ."Минцифры поручено до 20 декабря 2024 года проработать создание отечественных инструментов обработки данных, использующих ИИ, и до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по ИИ на базе "ГосТеха", - говорится в сообщении.
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михаил мишустин, технологии, россия
Михаил Мишустин, Технологии, Россия
Мишустин поручил создать доступную для органов власти платформу по ИИ

Мишустин поручил Минцифры до 1 апреля создать платформу по ИИ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по искусственному интеллекту на базе "ГосТеха", сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ со ссылкой на поручения главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию ИИ.
«
"Минцифры поручено до 20 декабря 2024 года проработать создание отечественных инструментов обработки данных, использующих ИИ, и до 1 апреля 2024 года создать доступную для органов власти платформу по ИИ на базе "ГосТеха", - говорится в сообщении.
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