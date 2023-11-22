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В ГД назвали "информационные вбросы" Зеленского по миру на Украине паникой - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 22.11.2023 (обновлено: 10:29 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/mir-1910982194.html
В ГД назвали "информационные вбросы" Зеленского по миру на Украине паникой
В ГД назвали "информационные вбросы" Зеленского по миру на Украине паникой - РИА Новости, 22.11.2023
В ГД назвали "информационные вбросы" Зеленского по миру на Украине паникой
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал паникой и пусканием пыли в глаза заявления Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:04
2023-11-22T10:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
госдума рф
михаил шеремет
донецкая народная республика
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал паникой и пусканием пыли в глаза заявления Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что тот сейчас "не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия". Ранее Зеленский в интервью Fox News заявил, что украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта. При этом он добавил, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины. "Во-первых, Зеленский не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия, во-вторых, его мнение не имеет абсолютно никакого значения. У Зеленского паника, поэтому он последние дни делает информационные вбросы и ссыплет абсурдными измышлениями. Он находится у разбитого корыта, поэтому начинает методично пускать пыль в глаза, набивая себе цену", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, дни нахождения Зеленского у власти сочтены, а вот Крым, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР навсегда останутся территорией России, что бы ни говорили "украинские политические проходимцы и их кураторы". "Политическая карьера Зеленского подходит к концу. Наступает момент ответить перед украинским народом. Майдан съест своих же детей. Зеленский сегодня находится в тупиковом положении, брошенный западным союзниками. Никаких вступлений Украины в ЕС и НАТО не будет", - подчеркнул Шеремет. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910641786.html
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россия
украина
донецкая народная республика
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россия, украина, владимир зеленский, госдума рф, михаил шеремет, донецкая народная республика, владимир путин, нато, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Михаил Шеремет, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, В мире
В ГД назвали "информационные вбросы" Зеленского по миру на Украине паникой

Депутат Госдумы Шеремет назвал заявления Зеленского по миру на Украине паникой

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал паникой и пусканием пыли в глаза заявления Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что тот сейчас "не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия".
Ранее Зеленский в интервью Fox News заявил, что украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта. При этом он добавил, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины.
«
"Во-первых, Зеленский не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия, во-вторых, его мнение не имеет абсолютно никакого значения. У Зеленского паника, поэтому он последние дни делает информационные вбросы и ссыплет абсурдными измышлениями. Он находится у разбитого корыта, поэтому начинает методично пускать пыль в глаза, набивая себе цену", - сказал Шеремет РИА Новости.
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По его мнению, дни нахождения Зеленского у власти сочтены, а вот Крым, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР навсегда останутся территорией России, что бы ни говорили "украинские политические проходимцы и их кураторы".
"Политическая карьера Зеленского подходит к концу. Наступает момент ответить перед украинским народом. Майдан съест своих же детей. Зеленский сегодня находится в тупиковом положении, брошенный западным союзниками. Никаких вступлений Украины в ЕС и НАТО не будет", - подчеркнул Шеремет.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийГосдума РФМихаил ШереметДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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