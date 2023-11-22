https://ria.ru/20231122/mir-1910982194.html

В ГД назвали "информационные вбросы" Зеленского по миру на Украине паникой

В ГД назвали "информационные вбросы" Зеленского по миру на Украине паникой - РИА Новости, 22.11.2023

В ГД назвали "информационные вбросы" Зеленского по миру на Украине паникой

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал паникой и пусканием пыли в глаза заявления Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:04

2023-11-22T10:04

2023-11-22T10:29

специальная военная операция на украине

россия

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донецкая народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал паникой и пусканием пыли в глаза заявления Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что тот сейчас "не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия". Ранее Зеленский в интервью Fox News заявил, что украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта. При этом он добавил, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины. "Во-первых, Зеленский не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия, во-вторых, его мнение не имеет абсолютно никакого значения. У Зеленского паника, поэтому он последние дни делает информационные вбросы и ссыплет абсурдными измышлениями. Он находится у разбитого корыта, поэтому начинает методично пускать пыль в глаза, набивая себе цену", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, дни нахождения Зеленского у власти сочтены, а вот Крым, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР навсегда останутся территорией России, что бы ни говорили "украинские политические проходимцы и их кураторы". "Политическая карьера Зеленского подходит к концу. Наступает момент ответить перед украинским народом. Майдан съест своих же детей. Зеленский сегодня находится в тупиковом положении, брошенный западным союзниками. Никаких вступлений Украины в ЕС и НАТО не будет", - подчеркнул Шеремет. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910641786.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910470722.html

https://ria.ru/20231121/detal-1910703785.html

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