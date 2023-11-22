В ГД назвали "информационные вбросы" Зеленского по миру на Украине паникой
Депутат Госдумы Шеремет назвал заявления Зеленского по миру на Украине паникой
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал паникой и пусканием пыли в глаза заявления Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что тот сейчас "не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия".
Ранее Зеленский в интервью Fox News заявил, что украинские власти могут обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его предложение по мирному урегулированию конфликта. При этом он добавил, что мир взамен на признание Донбасса и Крыма российскими недопустим для Украины.
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"Во-первых, Зеленский не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия, во-вторых, его мнение не имеет абсолютно никакого значения. У Зеленского паника, поэтому он последние дни делает информационные вбросы и ссыплет абсурдными измышлениями. Он находится у разбитого корыта, поэтому начинает методично пускать пыль в глаза, набивая себе цену", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, дни нахождения Зеленского у власти сочтены, а вот Крым, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР навсегда останутся территорией России, что бы ни говорили "украинские политические проходимцы и их кураторы".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.