https://ria.ru/20231122/mig-1911023456.html

ОАК рассказала о применении МиГ-35 в спецоперации

ОАК рассказала о применении МиГ-35 в спецоперации - РИА Новости, 22.11.2023

ОАК рассказала о применении МиГ-35 в спецоперации

Новейший российский истребитель МиГ-35 применяется в ходе СВО, заявил РИА Новости генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:34

2023-11-22T12:34

2023-11-22T12:40

миг-35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новейший российский истребитель МиГ-35 применяется в ходе СВО, заявил РИА Новости генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.Первый полет истребителя состоялся в 2016 году, презентация машины - в 2017-м. По данным из открытых источников, в настоящее время на вооружении ВКС РФ находится шесть предсерийных образцов МиГ-35."Сегодня в связи с теми событиями, которые происходят, машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Ещё предстоят дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда министерство обороны примет окончательное решение", - сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение о серийных закупках МиГ-35 для ВКС РФ. Коротков отметил, что характеристики МиГ-35 "устраивают инозаказчика", параллельно ведутся переговоры о поставках на экспорт.МиГ-35 — новейший авиационный комплекс поколения "4++", созданный с применением технологий истребителей пятого поколения для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой, возможности выполнения роли танкера. Самолет способен применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.

https://ria.ru/20231110/istrebiteli-1908644274.html

https://ria.ru/20231112/rostekh-1909025946.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

миг-35, безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ситуация в днр и лнр