https://ria.ru/20231122/mig-1911023456.html
ОАК рассказала о применении МиГ-35 в спецоперации
ОАК рассказала о применении МиГ-35 в спецоперации - РИА Новости, 22.11.2023
ОАК рассказала о применении МиГ-35 в спецоперации
Новейший российский истребитель МиГ-35 применяется в ходе СВО, заявил РИА Новости генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:34
2023-11-22T12:34
2023-11-22T12:40
миг-35
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воздушно-космические силы россии
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новейший российский истребитель МиГ-35 применяется в ходе СВО, заявил РИА Новости генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.Первый полет истребителя состоялся в 2016 году, презентация машины - в 2017-м. По данным из открытых источников, в настоящее время на вооружении ВКС РФ находится шесть предсерийных образцов МиГ-35."Сегодня в связи с теми событиями, которые происходят, машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Ещё предстоят дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда министерство обороны примет окончательное решение", - сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение о серийных закупках МиГ-35 для ВКС РФ. Коротков отметил, что характеристики МиГ-35 "устраивают инозаказчика", параллельно ведутся переговоры о поставках на экспорт.МиГ-35 — новейший авиационный комплекс поколения "4++", созданный с применением технологий истребителей пятого поколения для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой, возможности выполнения роли танкера. Самолет способен применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.
https://ria.ru/20231110/istrebiteli-1908644274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миг-35, безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ситуация в днр и лнр
МиГ-35, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ситуация в ДНР и ЛНР
ОАК рассказала о применении МиГ-35 в спецоперации
Генконструктор: истребители МиГ-35 применяются в ходе военной операции
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новейший российский истребитель МиГ-35 применяется в ходе СВО, заявил РИА Новости генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.
Первый полет истребителя состоялся в 2016 году, презентация машины - в 2017-м. По данным из открытых источников, в настоящее время на вооружении ВКС РФ
находится шесть предсерийных образцов МиГ-35.
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"Сегодня в связи с теми событиями, которые происходят, машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Ещё предстоят дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда министерство обороны примет окончательное решение", - сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение о серийных закупках МиГ-35 для ВКС РФ. Коротков отметил, что характеристики МиГ-35 "устраивают инозаказчика", параллельно ведутся переговоры о поставках на экспорт.
МиГ-35 — новейший авиационный комплекс поколения "4++", созданный с применением технологий истребителей пятого поколения для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.
В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой, возможности выполнения роли танкера. Самолет способен применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.
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