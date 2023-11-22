Рейтинг@Mail.ru
ОАК рассказала о применении МиГ-35 в спецоперации - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 22.11.2023 (обновлено: 12:40 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/mig-1911023456.html
ОАК рассказала о применении МиГ-35 в спецоперации
ОАК рассказала о применении МиГ-35 в спецоперации - РИА Новости, 22.11.2023
ОАК рассказала о применении МиГ-35 в спецоперации
Новейший российский истребитель МиГ-35 применяется в ходе СВО, заявил РИА Новости генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:34
2023-11-22T12:40
миг-35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565040150_0:122:2155:1334_1920x0_80_0_0_e2b07e4ef8176ff2409915a274a2387e.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новейший российский истребитель МиГ-35 применяется в ходе СВО, заявил РИА Новости генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.Первый полет истребителя состоялся в 2016 году, презентация машины - в 2017-м. По данным из открытых источников, в настоящее время на вооружении ВКС РФ находится шесть предсерийных образцов МиГ-35."Сегодня в связи с теми событиями, которые происходят, машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Ещё предстоят дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда министерство обороны примет окончательное решение", - сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение о серийных закупках МиГ-35 для ВКС РФ. Коротков отметил, что характеристики МиГ-35 "устраивают инозаказчика", параллельно ведутся переговоры о поставках на экспорт.МиГ-35 — новейший авиационный комплекс поколения "4++", созданный с применением технологий истребителей пятого поколения для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой, возможности выполнения роли танкера. Самолет способен применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.
https://ria.ru/20231110/istrebiteli-1908644274.html
https://ria.ru/20231112/rostekh-1909025946.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565040150_109:0:2048:1454_1920x0_80_0_0_6ad20b5ad13baa3e540e5f1f269c94fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
миг-35, безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ситуация в днр и лнр
МиГ-35, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ситуация в ДНР и ЛНР
ОАК рассказала о применении МиГ-35 в спецоперации

Генконструктор: истребители МиГ-35 применяются в ходе военной операции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМногофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новейший российский истребитель МиГ-35 применяется в ходе СВО, заявил РИА Новости генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.
Первый полет истребителя состоялся в 2016 году, презентация машины - в 2017-м. По данным из открытых источников, в настоящее время на вооружении ВКС РФ находится шесть предсерийных образцов МиГ-35.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
"Они опасны": в США раскрыли, что Россия может сделать с НАТО в небе
10 ноября, 13:26
"Сегодня в связи с теми событиями, которые происходят, машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Ещё предстоят дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда министерство обороны примет окончательное решение", - сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение о серийных закупках МиГ-35 для ВКС РФ. Коротков отметил, что характеристики МиГ-35 "устраивают инозаказчика", параллельно ведутся переговоры о поставках на экспорт.
МиГ-35 — новейший авиационный комплекс поколения "4++", созданный с применением технологий истребителей пятого поколения для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.
В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой, возможности выполнения роли танкера. Самолет способен применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
"Ростех": мировой спрос на Су-35 и Ка-52 вырос из-за их применения в СВО
12 ноября, 23:21
 
Специальная военная операция на УкраинеМиГ-35БезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала