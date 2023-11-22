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Британия ищет способы сокращения легальной иммиграции, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
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11:40 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/mid-1911006497.html
Британия ищет способы сокращения легальной иммиграции, сообщили СМИ
Британия ищет способы сокращения легальной иммиграции, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
Британия ищет способы сокращения легальной иммиграции, сообщили СМИ
Министерство внутренних дел Великобритании прорабатывает различные схемы по сокращению потока легальных мигрантов, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:40
2023-11-22T11:40
в мире
великобритания
евросоюз
миграция
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании прорабатывает различные схемы по сокращению потока легальных мигрантов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в ведомстве. "Министерство внутренних дел Великобритании рассматривает пакет мер по сокращению легальной миграции в страну и уменьшению числа "злоупотреблений" рабочими визами в попытке убедить общественность, что оно контролирует иммиграцию", - говорится в статье. Так, ведомство изучает возможность повысить минимальный уровень заработной платы квалифицированных специалистов, которую работодатель должен выплачивать желающим устроиться на работу в Великобритании, с примерно 26 тысяч фунтов в год до более 30 тысяч. Второй способ снизить уровень миграции чиновники видят в ограничении количества иждивенцев, которые могут приехать с работниками по уходу по рабочей визе. Как сообщает издание, рассматривается также полный запрет привозить с собой иждивенцев. Работники по уходу приезжают с большим числом иждивенцев, чем квалифицированные работники. Причем более половины всех лиц, прибывших по визе для работников по уходу, составляют иждивенцы самих заявителей, пишет газета со ссылкой на официальные данные. Однако, как сообщил изданию источник, все изменения будут проводиться с учетом нехватки рабочей силы. Как пишет СМИ, после выхода Великобритании из ЕС работодатели стали чаще привлекать рабочую силу из-за рубежа на фоне уменьшения рынка труда, что привело к рекордному уровню чистой миграции в Великобританию.
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в мире, великобритания, евросоюз, миграция
В мире, Великобритания, Евросоюз, Миграция
Британия ищет способы сокращения легальной иммиграции, сообщили СМИ

FT: МИД Британии прорабатывает схемы по сокращению потока легальных мигрантов

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании прорабатывает различные схемы по сокращению потока легальных мигрантов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в ведомстве.
«
"Министерство внутренних дел Великобритании рассматривает пакет мер по сокращению легальной миграции в страну и уменьшению числа "злоупотреблений" рабочими визами в попытке убедить общественность, что оно контролирует иммиграцию", - говорится в статье.
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Так, ведомство изучает возможность повысить минимальный уровень заработной платы квалифицированных специалистов, которую работодатель должен выплачивать желающим устроиться на работу в Великобритании, с примерно 26 тысяч фунтов в год до более 30 тысяч.
Второй способ снизить уровень миграции чиновники видят в ограничении количества иждивенцев, которые могут приехать с работниками по уходу по рабочей визе. Как сообщает издание, рассматривается также полный запрет привозить с собой иждивенцев.
Работники по уходу приезжают с большим числом иждивенцев, чем квалифицированные работники. Причем более половины всех лиц, прибывших по визе для работников по уходу, составляют иждивенцы самих заявителей, пишет газета со ссылкой на официальные данные.
Однако, как сообщил изданию источник, все изменения будут проводиться с учетом нехватки рабочей силы. Как пишет СМИ, после выхода Великобритании из ЕС работодатели стали чаще привлекать рабочую силу из-за рубежа на фоне уменьшения рынка труда, что привело к рекордному уровню чистой миграции в Великобританию.
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