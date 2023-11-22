https://ria.ru/20231122/menshikh-1911131189.html

Стали известны подробности гибели актрисы Полины Меньших в Донбассе

Стали известны подробности гибели актрисы Полины Меньших в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2023

Стали известны подробности гибели актрисы Полины Меньших в Донбассе

Попадание реактивного снаряда из американской РСЗО HIMARS, выпущенного украинскими войсками, пришлось непосредственно в кровлю над сценой театра в ДНР, где... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:48

2023-11-22T17:48

2023-11-22T17:59

специальная военная операция на украине

происшествия

полина меньших

донбасс

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КУМАЧОВО (ДНР), 22 ноя - РИА Новости. Попадание реактивного снаряда из американской РСЗО HIMARS, выпущенного украинскими войсками, пришлось непосредственно в кровлю над сценой театра в ДНР, где выступала актриса Полина Меньших, передает корреспондент РИА Новости с места событий. О гибели актрисы сообщил накануне петербургский театр-студия "Портал", где Меньших поставила один из мюзиклов. Это произошло 19 ноября в селе Кумачово Старобешевского района ДНР. Как передает корреспондент РИА Новости, зрительный зал театра и кресла в нем по большей части уцелели, над сценой кровля полностью разрушена. Сцена завалена обломками досок и кирпичей, а стены посечены большим количеством осколков. Поставленные Украине РСЗО HIMARS американского производства ведут огонь реактивными снарядами калибра 227 миллиметров на дальность около 80 километров. США заявили о начале поставок Украине в 2022 году при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. В МИД России тогда же предупредили, что поставки дальнобойных РСЗО Киеву приведут к новым жертвам среди гражданского населения.

https://ria.ru/20231122/ataka-1911124859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, полина меньших, донбасс