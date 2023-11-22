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Стали известны подробности гибели актрисы Полины Меньших в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 22.11.2023 (обновлено: 17:59 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/menshikh-1911131189.html
Стали известны подробности гибели актрисы Полины Меньших в Донбассе
Стали известны подробности гибели актрисы Полины Меньших в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2023
Стали известны подробности гибели актрисы Полины Меньших в Донбассе
Попадание реактивного снаряда из американской РСЗО HIMARS, выпущенного украинскими войсками, пришлось непосредственно в кровлю над сценой театра в ДНР, где... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:48
2023-11-22T17:59
специальная военная операция на украине
происшествия
полина меньших
донбасс
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КУМАЧОВО (ДНР), 22 ноя - РИА Новости. Попадание реактивного снаряда из американской РСЗО HIMARS, выпущенного украинскими войсками, пришлось непосредственно в кровлю над сценой театра в ДНР, где выступала актриса Полина Меньших, передает корреспондент РИА Новости с места событий. О гибели актрисы сообщил накануне петербургский театр-студия "Портал", где Меньших поставила один из мюзиклов. Это произошло 19 ноября в селе Кумачово Старобешевского района ДНР. Как передает корреспондент РИА Новости, зрительный зал театра и кресла в нем по большей части уцелели, над сценой кровля полностью разрушена. Сцена завалена обломками досок и кирпичей, а стены посечены большим количеством осколков. Поставленные Украине РСЗО HIMARS американского производства ведут огонь реактивными снарядами калибра 227 миллиметров на дальность около 80 километров. США заявили о начале поставок Украине в 2022 году при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. В МИД России тогда же предупредили, что поставки дальнобойных РСЗО Киеву приведут к новым жертвам среди гражданского населения.
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Дом культуры в ДНР после удара ВСУ
Дом культуры в ДНР после удара ВСУ
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происшествия, полина меньших, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Полина Меньших, Донбасс
Стали известны подробности гибели актрисы Полины Меньших в Донбассе

Снаряд HIMARS ВСУ попал в сцену в селе в Донбассе, где выступала актриса Меньших

Читать ria.ru в
КУМАЧОВО (ДНР), 22 ноя - РИА Новости. Попадание реактивного снаряда из американской РСЗО HIMARS, выпущенного украинскими войсками, пришлось непосредственно в кровлю над сценой театра в ДНР, где выступала актриса Полина Меньших, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
О гибели актрисы сообщил накануне петербургский театр-студия "Портал", где Меньших поставила один из мюзиклов. Это произошло 19 ноября в селе Кумачово Старобешевского района ДНР.
Как передает корреспондент РИА Новости, зрительный зал театра и кресла в нем по большей части уцелели, над сценой кровля полностью разрушена. Сцена завалена обломками досок и кирпичей, а стены посечены большим количеством осколков.
Поставленные Украине РСЗО HIMARS американского производства ведут огонь реактивными снарядами калибра 227 миллиметров на дальность около 80 километров. США заявили о начале поставок Украине в 2022 году при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. В МИД России тогда же предупредили, что поставки дальнобойных РСЗО Киеву приведут к новым жертвам среди гражданского населения.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПолина МеньшихДонбасс
 
 
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