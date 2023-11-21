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Российская актриса Полина Меньших погибла при обстреле в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2023
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Культура
 
22:32 21.11.2023 (обновлено: 03:12 22.11.2023)
https://ria.ru/20231121/menshikh-1910931834.html
Российская актриса Полина Меньших погибла при обстреле в Донбассе
Российская актриса Полина Меньших погибла при обстреле в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2023
Российская актриса Полина Меньших погибла при обстреле в Донбассе
Российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших погибла во время выступления в Донбассе, сообщил театр-студия "Портал" на странице в соцсети... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-21T22:32
2023-11-22T03:12
донбасс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших погибла во время выступления в Донбассе, сообщил театр-студия "Портал" на странице в соцсети "ВКонтакте"."С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий "Последнего Испытания" ("Леге Артис") погибла &lt;…&gt; на выступлении в Донбассе в результате обстрела", — говорится в публикации.По данным театра, актриса погибла 19 ноября. Там отметили, что показ "Последнего испытания", который состоится 9 декабря, будет посвящен ее памяти.Полина Меньших родилась 9 ноября. Была руководителем театра этнотанца "Нежень", хореограф с 29-летним стажем.Как сообщила "Российская газета", ей было 40 лет.
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донбасс, происшествия
Донбасс, Культура, Происшествия
Российская актриса Полина Меньших погибла при обстреле в Донбассе

В ДНР погибла актриса и режиссер Полина Меньших

© петербургский театр-студия "Портал"Российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших
Российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших
© петербургский театр-студия "Портал"
Российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Российская актриса и театральный режиссер Полина Меньших погибла во время выступления в Донбассе, сообщил театр-студия "Портал" на странице в соцсети "ВКонтакте".
"С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий "Последнего Испытания" ("Леге Артис") погибла <…> на выступлении в Донбассе в результате обстрела", — говорится в публикации.
По данным театра, актриса погибла 19 ноября. Там отметили, что показ "Последнего испытания", который состоится 9 декабря, будет посвящен ее памяти.
Полина Меньших родилась 9 ноября. Была руководителем театра этнотанца "Нежень", хореограф с 29-летним стажем.
Как сообщила "Российская газета", ей было 40 лет.
 
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