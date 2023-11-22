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Медведев опубликовал анекдот про российский танк и Финляндию - РИА Новости, 22.11.2023
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12:56 22.11.2023 (обновлено: 19:08 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/medvedev-1911027543.html
Медведев опубликовал анекдот про российский танк и Финляндию
Медведев опубликовал анекдот про российский танк и Финляндию - РИА Новости, 22.11.2023
Медведев опубликовал анекдот про российский танк и Финляндию
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X анекдот о российском танке у парламента Финляндии на фоне ситуации на... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:56
2023-11-22T19:08
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X анекдот о российском танке у парламента Финляндии на фоне ситуации на границе с Россией. Пост сопровождает картинка, на которой изображены двое полных мужчин, герои анекдота — финны Пекка и Матти. "Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый российский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. — Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы стрелять в наших законодателей. К тому же они и так границу на велосипедах пересекли", — привел Медведев диалог вымышленных персонажей. На прошлой неделе проукраинские общественные организации при содействии местных властей устроили на площади у парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сгоревшего российского танка Т-72. Посольство России направило в финский МИД ноту протеста, в которой назвало эту акцию кощунством, разжигающим ненависть к России. Бездействие властей Финляндии и потворство подобным акциям ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами, подчеркнули дипломаты.
https://ria.ru/20231121/finlyandiya-1910897343.html
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в мире, дмитрий медведев, финляндия, россия
В мире, Дмитрий Медведев, Финляндия, Россия
Медведев опубликовал анекдот про российский танк и Финляндию

Медведев рассказал анекдот про танк в Финляндии на фоне ситуации на границе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X анекдот о российском танке у парламента Финляндии на фоне ситуации на границе с Россией.
Пост сопровождает картинка, на которой изображены двое полных мужчин, герои анекдота — финны Пекка и Матти.
© Фото : Dmitry Medvedev/XСкриншот поста с анекдотом про Финляндию со страницы Дмитрия Медведева в соцсети X
Скриншот поста с анекдотом про Финляндию со страницы Дмитрия Медведева в соцсети X - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Dmitry Medvedev/X
Скриншот поста с анекдотом про Финляндию со страницы Дмитрия Медведева в соцсети X
"Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый российский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. — Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы стрелять в наших законодателей. К тому же они и так границу на велосипедах пересекли", — привел Медведев диалог вымышленных персонажей.

На прошлой неделе проукраинские общественные организации при содействии местных властей устроили на площади у парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сгоревшего российского танка Т-72. Посольство России направило в финский МИД ноту протеста, в которой назвало эту акцию кощунством, разжигающим ненависть к России. Бездействие властей Финляндии и потворство подобным акциям ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами, подчеркнули дипломаты.
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В миреДмитрий МедведевФинляндияРоссия
 
 
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