Медведев опубликовал анекдот про российский танк и Финляндию
Медведев рассказал анекдот про танк в Финляндии на фоне ситуации на границе
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X анекдот о российском танке у парламента Финляндии на фоне ситуации на границе с Россией.
Пост сопровождает картинка, на которой изображены двое полных мужчин, герои анекдота — финны Пекка и Матти.
© Фото : Dmitry Medvedev/XСкриншот поста с анекдотом про Финляндию со страницы Дмитрия Медведева в соцсети X
© Фото : Dmitry Medvedev/X
Скриншот поста с анекдотом про Финляндию со страницы Дмитрия Медведева в соцсети X
"Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый российский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. — Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы стрелять в наших законодателей. К тому же они и так границу на велосипедах пересекли", — привел Медведев диалог вымышленных персонажей.
На прошлой неделе проукраинские общественные организации при содействии местных властей устроили на площади у парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сгоревшего российского танка Т-72. Посольство России направило в финский МИД ноту протеста, в которой назвало эту акцию кощунством, разжигающим ненависть к России. Бездействие властей Финляндии и потворство подобным акциям ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами, подчеркнули дипломаты.
На прошлой неделе проукраинские общественные организации при содействии местных властей устроили на площади у парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сгоревшего российского танка Т-72. Посольство России направило в финский МИД ноту протеста, в которой назвало эту акцию кощунством, разжигающим ненависть к России. Бездействие властей Финляндии и потворство подобным акциям ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами, подчеркнули дипломаты.