https://ria.ru/20231122/meditsina-1911144181.html
Совфед продлил срок бесплатного лечения без ОМС в новых регионах
Совфед продлил срок бесплатного лечения без ОМС в новых регионах - РИА Новости, 22.11.2023
Совфед продлил срок бесплатного лечения без ОМС в новых регионах
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий до 1 января 2025 года финансовое обеспечение бесплатной медпомощи без ОМС жителям новых регионов... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:38
2023-11-22T18:38
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий до 1 января 2025 года финансовое обеспечение бесплатной медпомощи без ОМС жителям новых регионов России за счет бюджетов субъектов. В действующем законе сказано, что до 1 января 2024 года финансовое обеспечение оказания в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантий осуществляется за счет средств бюджетов регионов. Инициативой предлагается увеличить этот срок до 1 января 2025 года. Федеральным законом предусматривается, что срок подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, будет устанавливаться в 2024 году нормативными правовыми актами новых регионов, что позволит включать в реестр медицинские организации новых регионов по мере их готовности и необходимости. Медицинская помощь, оказанная в рамках базовой программы ОМС на территориях новых регионов, застрахованным по ОМС, проживающим на территориях новых регионов, будет финансироваться в 2024 году за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда ОМС в бюджеты территориальных фондов ОМС новых регионов. В случае недостаточности межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам на территориях новых регионов будет осуществляться в 2024 году за счет бюджетных ассигнований бюджетов новых регионов. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС, а также лицам, проживающим на территориях новых регионов, незастрахованным по ОМС, будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований бюджетов новых регионов. Федеральным законом вводится норма о финансовом обеспечении расходов на медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, проживающим не на территориях новых регионов, в медицинских организациях новых регионов за счет бюджетных ассигнований из бюджетов территориальных фондов ОМС тех субъектов РФ, в которых выдан полис ОМС.
https://ria.ru/20230825/oms-1892033580.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество, здоровье - общество, совет федерации рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество, Здоровье - Общество, Совет Федерации РФ
Совфед продлил срок бесплатного лечения без ОМС в новых регионах
СФ продлил на год срок бесплатного лечения без ОМС в новых регионах
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, продлевающий до 1 января 2025 года финансовое обеспечение бесплатной медпомощи без ОМС жителям новых регионов России за счет бюджетов субъектов.
В действующем законе сказано, что до 1 января 2024 года финансовое обеспечение оказания в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти ДНР
, ЛНР
, Запорожской области
и Херсонской области
, бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантий осуществляется за счет средств бюджетов регионов.
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Инициативой предлагается увеличить этот срок до 1 января 2025 года.
Федеральным законом предусматривается, что срок подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, будет устанавливаться в 2024 году нормативными правовыми актами новых регионов, что позволит включать в реестр медицинские организации новых регионов по мере их готовности и необходимости.
Медицинская помощь, оказанная в рамках базовой программы ОМС на территориях новых регионов, застрахованным по ОМС, проживающим на территориях новых регионов, будет финансироваться в 2024 году за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда ОМС в бюджеты территориальных фондов ОМС новых регионов.
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В случае недостаточности межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам на территориях новых регионов будет осуществляться в 2024 году за счет бюджетных ассигнований бюджетов новых регионов.
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС, а также лицам, проживающим на территориях новых регионов, незастрахованным по ОМС, будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований бюджетов новых регионов.
Федеральным законом вводится норма о финансовом обеспечении расходов на медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, проживающим не на территориях новых регионов, в медицинских организациях новых регионов за счет бюджетных ассигнований из бюджетов территориальных фондов ОМС тех субъектов РФ, в которых выдан полис ОМС.
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