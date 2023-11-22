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Мирошник рассказал, к чему привел майдан - РИА Новости, 22.11.2023
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06:07 22.11.2023 (обновлено: 06:08 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/maydan-1910959474.html
Мирошник рассказал, к чему привел майдан
Мирошник рассказал, к чему привел майдан - РИА Новости, 22.11.2023
Мирошник рассказал, к чему привел майдан
Киевский майдан 2013-2014 годов запустил западный сценарий ликвидации Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T06:07
2023-11-22T06:08
украина
россия
родион мирошник
верховная рада украины
евросоюз
виктор янукович
петр порошенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Киевский майдан 2013-2014 годов запустил западный сценарий ликвидации Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. На этой неделе исполнилось десять лет с того времени, как на главной киевской площади - майдане Незалежности - начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. "Майдан 2013-2014 года запустил западный сценарий, где в финале сюжета стоит ликвидация Украины как государства. И этот сценарий был написан не в Москве и не в Киеве", - сказал Мирошник. Он отметил, что майдан создал предпосылки для государственного переворота, перехода государства под внешнее управление, запустил маховик гражданской войны. "Прошедшие десять лет привели к катастрофической деградации (украинского - ред.) государства: практически полной утрате международной субъектности и переходу под внешнее управление, разрушению экономики, уничтожению политических прав и свобод, переходу к военной диктатуре, вталкиванию страны в кровавую бойню за чужие интересы", - заявил собеседник агентства. По мнению Мирошника, майдан и организованный в его рамках государственный переворот "завершил мирный этап в существовании Украины". "Через майдан Украину сделали инструментом борьбы с Россией и с самой возможностью появления на осколках бывшего СССР нового геополитического объединения, которое могло бы угрожать гегемонии США. Как только инструмент полностью исчерпает свой ресурс, его выбросят, и его судьба перестанет интересовать заказчиков и инициаторов майдана. А самостоятельно существовать без содержания извне Украина не сможет уже сейчас", - сказал Мирошник. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20231122/ukraina-1910947227.html
https://ria.ru/20231121/berbok-1910737402.html
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украина, россия, родион мирошник, верховная рада украины, евросоюз, виктор янукович, петр порошенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Украина, Россия, Родион Мирошник, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Виктор Янукович, Петр Порошенко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Мирошник рассказал, к чему привел майдан

Мирошник: майдан в Киеве запустил западный сценарий ликвидации Украины

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Киевский майдан 2013-2014 годов запустил западный сценарий ликвидации Украины, заявил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.
На этой неделе исполнилось десять лет с того времени, как на главной киевской площади - майдане Незалежности - начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
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"Майдан 2013-2014 года запустил западный сценарий, где в финале сюжета стоит ликвидация Украины как государства. И этот сценарий был написан не в Москве и не в Киеве", - сказал Мирошник.
Он отметил, что майдан создал предпосылки для государственного переворота, перехода государства под внешнее управление, запустил маховик гражданской войны.
«
"Прошедшие десять лет привели к катастрофической деградации (украинского - ред.) государства: практически полной утрате международной субъектности и переходу под внешнее управление, разрушению экономики, уничтожению политических прав и свобод, переходу к военной диктатуре, вталкиванию страны в кровавую бойню за чужие интересы", - заявил собеседник агентства.
По мнению Мирошника, майдан и организованный в его рамках государственный переворот "завершил мирный этап в существовании Украины".
"Через майдан Украину сделали инструментом борьбы с Россией и с самой возможностью появления на осколках бывшего СССР нового геополитического объединения, которое могло бы угрожать гегемонии США. Как только инструмент полностью исчерпает свой ресурс, его выбросят, и его судьба перестанет интересовать заказчиков и инициаторов майдана. А самостоятельно существовать без содержания извне Украина не сможет уже сейчас", - сказал Мирошник.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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УкраинаРоссияРодион МирошникВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВиктор ЯнуковичПетр ПорошенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
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