https://ria.ru/20231122/lyubertsy-1911028799.html

Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте Люберец

Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте Люберец - РИА Новости, 22.11.2023

Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте Люберец

В администрации городского округа Люберцы заявили о хакерской атаке на сайт администрации и размещении фейкового рейтинга самых популярных имён для... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:02

2023-11-22T13:02

2023-11-22T13:02

люберцы

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В администрации городского округа Люберцы заявили о хакерской атаке на сайт администрации и размещении фейкового рейтинга самых популярных имён для новорождённых в Люберцах. Ранее в Telegram-канале "Первый Московский" появилась информация, что в 2023 году самым популярным именем для новорождённого мальчика в Люберцах стал Муххамад. "Хакерская атака на официальный сайт администрации городского округа Люберцы "Люберцы.рф". От имени администрации на сайте была размещена новость под заголовком "Самое популярное имя для мальчиков в Люберцах Московской области в 2023 году…", - отмечается на официальном сайте администрации. Согласно сообщению, к опубликованной ранее информации администрация городского округа отношения не имеет и считает её фейком.

https://ria.ru/20230808/khakery-1888951733.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

люберцы, московская область (подмосковье), общество