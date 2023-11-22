Рейтинг@Mail.ru
Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте Люберец - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/lyubertsy-1911028799.html
Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте Люберец
Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте Люберец - РИА Новости, 22.11.2023
Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте Люберец
В администрации городского округа Люберцы заявили о хакерской атаке на сайт администрации и размещении фейкового рейтинга самых популярных имён для... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:02
2023-11-22T13:02
люберцы
московская область (подмосковье)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1920x0_80_0_0_26d2056175d2f8a6301147c8873b3f15.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В администрации городского округа Люберцы заявили о хакерской атаке на сайт администрации и размещении фейкового рейтинга самых популярных имён для новорождённых в Люберцах. Ранее в Telegram-канале "Первый Московский" появилась информация, что в 2023 году самым популярным именем для новорождённого мальчика в Люберцах стал Муххамад. "Хакерская атака на официальный сайт администрации городского округа Люберцы "Люберцы.рф". От имени администрации на сайте была размещена новость под заголовком "Самое популярное имя для мальчиков в Люберцах Московской области в 2023 году…", - отмечается на официальном сайте администрации. Согласно сообщению, к опубликованной ранее информации администрация городского округа отношения не имеет и считает её фейком.
https://ria.ru/20230808/khakery-1888951733.html
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_454:0:3195:2056_1920x0_80_0_0_cd1d7b6619a2d87ca972204be45b906e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
люберцы, московская область (подмосковье), общество
Люберцы, Московская область (Подмосковье), Общество
Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте Люберец

Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте властей Люберец

© Pixabay / TBIT Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Pixabay / TBIT
Клавиатура компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В администрации городского округа Люберцы заявили о хакерской атаке на сайт администрации и размещении фейкового рейтинга самых популярных имён для новорождённых в Люберцах.
Ранее в Telegram-канале "Первый Московский" появилась информация, что в 2023 году самым популярным именем для новорождённого мальчика в Люберцах стал Муххамад.
«
"Хакерская атака на официальный сайт администрации городского округа Люберцы "Люберцы.рф". От имени администрации на сайте была размещена новость под заголовком "Самое популярное имя для мальчиков в Люберцах Московской области в 2023 году…", - отмечается на официальном сайте администрации.
Согласно сообщению, к опубликованной ранее информации администрация городского округа отношения не имеет и считает её фейком.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Сайт тульской администрации атаковали хакеры
8 августа, 22:21
 
ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала