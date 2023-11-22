https://ria.ru/20231122/lyubertsy-1911028799.html
Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте Люберец
Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте Люберец - РИА Новости, 22.11.2023
Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте Люберец
В администрации городского округа Люберцы заявили о хакерской атаке на сайт администрации и размещении фейкового рейтинга самых популярных имён для... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:02
2023-11-22T13:02
2023-11-22T13:02
люберцы
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общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В администрации городского округа Люберцы заявили о хакерской атаке на сайт администрации и размещении фейкового рейтинга самых популярных имён для новорождённых в Люберцах. Ранее в Telegram-канале "Первый Московский" появилась информация, что в 2023 году самым популярным именем для новорождённого мальчика в Люберцах стал Муххамад. "Хакерская атака на официальный сайт администрации городского округа Люберцы "Люберцы.рф". От имени администрации на сайте была размещена новость под заголовком "Самое популярное имя для мальчиков в Люберцах Московской области в 2023 году…", - отмечается на официальном сайте администрации. Согласно сообщению, к опубликованной ранее информации администрация городского округа отношения не имеет и считает её фейком.
https://ria.ru/20230808/khakery-1888951733.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люберцы, московская область (подмосковье), общество
Люберцы, Московская область (Подмосковье), Общество
Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте Люберец
Хакеры разместили фейковый рейтинг имен новорожденных на сайте властей Люберец