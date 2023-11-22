https://ria.ru/20231122/loza-1910951005.html

Лоза возмутился вопросом об Алле Пугачевой

Лоза возмутился вопросом об Алле Пугачевой - РИА Новости, 22.11.2023

Лоза возмутился вопросом об Алле Пугачевой

Отъезд Аллы Пугачевой из России недостоин внимания, заявил композитор и певец Юрий Лоза в интервью газете "Аргументы и факты". РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T02:44

2023-11-22T02:44

2023-11-22T03:35

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алла пугачева

юрий лоза

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Отъезд Аллы Пугачевой из России недостоин внимания, заявил композитор и певец Юрий Лоза в интервью газете "Аргументы и факты"."Уехала и уехала! Что вы к ней привязались так? Дайте ей спокойно доживать. Она давно на пенсии. Пенсионерка! Что вы привязались к пенсионеру? Уехала-приехала, сходила туда, сюда... Что здесь интересного?" — сказал певец.Он также выразил мнение, что СМИ зря обращают внимание на Пугачеву, так как она — "отставная артистка" и не выступает уже более 15 лет.Пугачева уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. Третьего ноября она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.

https://ria.ru/20231116/simonyan-1909808193.html

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россия, израиль, алла пугачева, юрий лоза