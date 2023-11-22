https://ria.ru/20231122/livan-1911126891.html

В Ливане заявили о колоссальных убытках из-за израильских обстрелов

В Ливане заявили о колоссальных убытках из-за израильских обстрелов - РИА Новости, 22.11.2023

В Ливане заявили о колоссальных убытках из-за израильских обстрелов

Обстрелы Израилем территории Ливана с использованием запрещенного белого фосфора негативно сказываются на экономике страны, рассказал РИА Новости министр... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:38

2023-11-22T17:38

2023-11-22T17:38

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Обстрелы Израилем территории Ливана с использованием запрещенного белого фосфора негативно сказываются на экономике страны, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Аббас аль-Хадж Хасан, добавив, что страна несёт колоссальные убытки. "С 8 октября по настоящее время Израиль наносит зверские удары по ливанской территории с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора, что оказывает непосредственное воздействие на ливанскую экономику… Убытки колоссальные!" - сказал аль-Хадж Хасан. Ливанский министр также отметил, что в результате израильских обстрелов, страна потеряла сотни гектаров плодородных земель. "Война и агрессия Израиля против Южного Ливана, как и против сектора Газа, имеет прямые последствия, и их последствия уже начали проявляться... путём сжигания сотен гектаров плодородных земель", - добавил аль-Хадж Хасан.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году