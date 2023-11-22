Рейтинг@Mail.ru
В Ливане заявили о колоссальных убытках из-за израильских обстрелов - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/livan-1911126891.html
В Ливане заявили о колоссальных убытках из-за израильских обстрелов
В Ливане заявили о колоссальных убытках из-за израильских обстрелов - РИА Новости, 22.11.2023
В Ливане заявили о колоссальных убытках из-за израильских обстрелов
Обстрелы Израилем территории Ливана с использованием запрещенного белого фосфора негативно сказываются на экономике страны, рассказал РИА Новости министр... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:38
2023-11-22T17:38
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902001379_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_181ae81127e4e3501653bd17a55990b0.jpg
КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Обстрелы Израилем территории Ливана с использованием запрещенного белого фосфора негативно сказываются на экономике страны, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Аббас аль-Хадж Хасан, добавив, что страна несёт колоссальные убытки. "С 8 октября по настоящее время Израиль наносит зверские удары по ливанской территории с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора, что оказывает непосредственное воздействие на ливанскую экономику… Убытки колоссальные!" - сказал аль-Хадж Хасан. Ливанский министр также отметил, что в результате израильских обстрелов, страна потеряла сотни гектаров плодородных земель. "Война и агрессия Израиля против Южного Ливана, как и против сектора Газа, имеет прямые последствия, и их последствия уже начали проявляться... путём сжигания сотен гектаров плодородных земель", - добавил аль-Хадж Хасан.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902001379_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ecae131d972f8099edc67b27bb00a836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане заявили о колоссальных убытках из-за израильских обстрелов

Минсельхоз: Ливан несет огромные убытки от израильских обстрелов белым фосфором

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана
Читать ria.ru в
КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Обстрелы Израилем территории Ливана с использованием запрещенного белого фосфора негативно сказываются на экономике страны, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Аббас аль-Хадж Хасан, добавив, что страна несёт колоссальные убытки.
«
"С 8 октября по настоящее время Израиль наносит зверские удары по ливанской территории с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора, что оказывает непосредственное воздействие на ливанскую экономику… Убытки колоссальные!" - сказал аль-Хадж Хасан.
Ливанский министр также отметил, что в результате израильских обстрелов, страна потеряла сотни гектаров плодородных земель.
"Война и агрессия Израиля против Южного Ливана, как и против сектора Газа, имеет прямые последствия, и их последствия уже начали проявляться... путём сжигания сотен гектаров плодородных земель", - добавил аль-Хадж Хасан.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
8 ноября, 08:00
 
В миреЛиванИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала