https://ria.ru/20231122/livan-1911126891.html
В Ливане заявили о колоссальных убытках из-за израильских обстрелов
В Ливане заявили о колоссальных убытках из-за израильских обстрелов - РИА Новости, 22.11.2023
В Ливане заявили о колоссальных убытках из-за израильских обстрелов
Обстрелы Израилем территории Ливана с использованием запрещенного белого фосфора негативно сказываются на экономике страны, рассказал РИА Новости министр... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:38
2023-11-22T17:38
2023-11-22T17:38
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Обстрелы Израилем территории Ливана с использованием запрещенного белого фосфора негативно сказываются на экономике страны, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Аббас аль-Хадж Хасан, добавив, что страна несёт колоссальные убытки. "С 8 октября по настоящее время Израиль наносит зверские удары по ливанской территории с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора, что оказывает непосредственное воздействие на ливанскую экономику… Убытки колоссальные!" - сказал аль-Хадж Хасан. Ливанский министр также отметил, что в результате израильских обстрелов, страна потеряла сотни гектаров плодородных земель. "Война и агрессия Израиля против Южного Ливана, как и против сектора Газа, имеет прямые последствия, и их последствия уже начали проявляться... путём сжигания сотен гектаров плодородных земель", - добавил аль-Хадж Хасан.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане заявили о колоссальных убытках из-за израильских обстрелов
Минсельхоз: Ливан несет огромные убытки от израильских обстрелов белым фосфором
КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Обстрелы Израилем территории Ливана с использованием запрещенного белого фосфора негативно сказываются на экономике страны, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Аббас аль-Хадж Хасан, добавив, что страна несёт колоссальные убытки.
«
"С 8 октября по настоящее время Израиль наносит зверские удары по ливанской территории с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора, что оказывает непосредственное воздействие на ливанскую экономику… Убытки колоссальные!" - сказал аль-Хадж Хасан.
Ливанский министр также отметил, что в результате израильских обстрелов, страна потеряла сотни гектаров плодородных земель.
"Война и агрессия Израиля против Южного Ливана, как и против сектора Газа, имеет прямые последствия, и их последствия уже начали проявляться... путём сжигания сотен гектаров плодородных земель", - добавил аль-Хадж Хасан.
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