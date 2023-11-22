https://ria.ru/20231122/lekarstva-1910983028.html

В Москве задержали банду торговцев нелегальными лекарствами

В Москве задержали банду торговцев нелегальными лекарствами - РИА Новости, 22.11.2023

В Москве задержали банду торговцев нелегальными лекарствами

Силовики в Москве задержали четырех человек, которые торговали нелегальными препаратами, у них изъяли товары на сумму 100 миллионов рублей, рассказала... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:06

2023-11-22T10:06

2023-11-22T14:13

происшествия

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Силовики в Москве задержали четырех человек, которые торговали нелегальными препаратами, у них изъяли товары на сумму 100 миллионов рублей, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК майор юстиции Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере", — отметила она.По данным следствия, не позднее июля несколько человек объединились, чтобы ввозить из-за границы и продавать в России некачественные лекарственные препараты, используемые преимущественно в косметологии. Свою деятельность они вели онлайн."В ходе предварительного следствия установлено, что стоимость препарата в интернет-магазинах варьировалась от 2,5 до 25 тысяч рублей. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 100 миллионов рублей", — добавила Иванова. Кроме того, территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области признал препараты недоброкачественными. В рамках уголовного дела установлена причастность четырех человек, им предъявили обвинения. Троих суд заключил под стражу, их соучастнице избрана подписка о невыезде. Следствие продолжает искать других сообщников.

https://ria.ru/20231117/poddelka-1909974747.html

https://ria.ru/20231011/son-1901816843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)