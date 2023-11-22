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В Москве задержали банду торговцев нелегальными лекарствами - РИА Новости, 22.11.2023
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10:06 22.11.2023 (обновлено: 14:13 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/lekarstva-1910983028.html
В Москве задержали банду торговцев нелегальными лекарствами
В Москве задержали банду торговцев нелегальными лекарствами - РИА Новости, 22.11.2023
В Москве задержали банду торговцев нелегальными лекарствами
Силовики в Москве задержали четырех человек, которые торговали нелегальными препаратами, у них изъяли товары на сумму 100 миллионов рублей, рассказала... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:06
2023-11-22T14:13
происшествия
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Силовики в Москве задержали четырех человек, которые торговали нелегальными препаратами, у них изъяли товары на сумму 100 миллионов рублей, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК майор юстиции Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления &lt;...&gt; сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере", — отметила она.По данным следствия, не позднее июля несколько человек объединились, чтобы ввозить из-за границы и продавать в России некачественные лекарственные препараты, используемые преимущественно в косметологии. Свою деятельность они вели онлайн."В ходе предварительного следствия установлено, что стоимость препарата в интернет-магазинах варьировалась от 2,5 до 25 тысяч рублей. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 100 миллионов рублей", — добавила Иванова. Кроме того, территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области признал препараты недоброкачественными. В рамках уголовного дела установлена причастность четырех человек, им предъявили обвинения. Троих суд заключил под стражу, их соучастнице избрана подписка о невыезде. Следствие продолжает искать других сообщников.
https://ria.ru/20231117/poddelka-1909974747.html
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происшествия, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Москве задержали банду торговцев нелегальными лекарствами

В Москве задержали торговцев нелегальными лекарствами с многомиллионным оборотом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Силовики в Москве задержали четырех человек, которые торговали нелегальными препаратами, у них изъяли товары на сумму 100 миллионов рублей, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК майор юстиции Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере", — отметила она.
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По данным следствия, не позднее июля несколько человек объединились, чтобы ввозить из-за границы и продавать в России некачественные лекарственные препараты, используемые преимущественно в косметологии. Свою деятельность они вели онлайн.
"В ходе предварительного следствия установлено, что стоимость препарата в интернет-магазинах варьировалась от 2,5 до 25 тысяч рублей. По предварительным данным, стоимость изъятых препаратов составляет свыше 100 миллионов рублей", — добавила Иванова.
© Фото : Столичный СК/TelegramИзъятое по делу о сбыте незарегистрированных препаратов
Обыск по делу о сбыте незарегистрированных препаратов - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Столичный СК/Telegram
Изъятое по делу о сбыте незарегистрированных препаратов
Кроме того, территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области признал препараты недоброкачественными.
В рамках уголовного дела установлена причастность четырех человек, им предъявили обвинения. Троих суд заключил под стражу, их соучастнице избрана подписка о невыезде. Следствие продолжает искать других сообщников.
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ПроисшествияРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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