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На горнолыжных курортах России появится 50 километров новых трасс

На горнолыжных курортах России появится 50 километров новых трасс - РИА Новости, 22.11.2023

На горнолыжных курортах России появится 50 километров новых трасс

В этом и следующем годах на российских горнолыжных курортах протяженность трасс увеличится примерно на 50 километров, сообщает пресс-служба Ассоциации... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:46

2023-11-22T14:46

2023-11-22T14:46

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В этом и следующем годах на российских горнолыжных курортах протяженность трасс увеличится примерно на 50 километров, сообщает пресс-служба Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса."В этом сезоне открываются новые горнолыжные курорты в Пермском крае: на курорте "Белогорье" будут введены четыре трассы, новые трассы появятся на курортах в Самарской и Тверской областях, — отметила заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина. – На курорте "Хехцир" в Хабаровском крае появится 22 километра трасс. Большой виток развития ожидают курорты Северного Кавказа, Алтая, Урала, Сахалина, Мурманской области".Новые зоны для катания появятся, в том числе, на курорте Большой Вудъявр в Мурманской области, четыре новые трассы, в числе которых одна для вечернего катания, откроются в кузбасском Шерегеше.Увеличение зоны катания и количества трасс планируется в новом сезоне и на курорте Манжерок на Алтае. Серьезное развитие ожидает уральский курорт "Аджигардак" и "Губаха" в Пермском крае."По нашим оценкам, рост туристического потока на горнолыжные комплексы в сезоне 2023-24 составит 15 процентов. Это обусловлено созданием новых туристических продуктов, в том числе, большое внимание уделяется круглогодичности курортов и развитию на их территории эко-трендов, например, созданию эко-троп и эко-гостиниц", — прокомментировала Светлана Данилина.По опросу руководителей горнолыжных комплексов, в этом году бронирование на Новый год и на новогодние праздники значительно выше по сравнению с прошлым сезоном, когда номера "допродавали" буквально за один-два дня до начала новогодних каникул. У многих курортов загрузка 95-100 процентов на высокий сезон 2023-2024 года."Также мы ожидаем прирост иностранных туристов за счет безвизового режима с Китаем и развитием дружеских связей с курортами Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Армении", благодаря созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) и единого календаря мероприятий", – добавила Данилина.Сегодня в России насчитывается около 250 стабильно функционирующих горнолыжных курортов в 68 регионах, протяженность трасс только на крупных из них составляет порядка 500 километров. Общая протяженность зон для катания в стране уже превысила 1,5 тысячи километров.

https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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