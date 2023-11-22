Рейтинг@Mail.ru
На горнолыжных курортах России появится 50 километров новых трасс - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:46 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/kurorty-1911016462.html
На горнолыжных курортах России появится 50 километров новых трасс
На горнолыжных курортах России появится 50 километров новых трасс - РИА Новости, 22.11.2023
На горнолыжных курортах России появится 50 километров новых трасс
В этом и следующем годах на российских горнолыжных курортах протяженность трасс увеличится примерно на 50 километров, сообщает пресс-служба Ассоциации... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:46
2023-11-22T14:46
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
отдых в россии
сноуборд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907222773_0:265:3073:1994_1920x0_80_0_0_8f671632c290c40477a44a570a21c8ae.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В этом и следующем годах на российских горнолыжных курортах протяженность трасс увеличится примерно на 50 километров, сообщает пресс-служба Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса."В этом сезоне открываются новые горнолыжные курорты в Пермском крае: на курорте "Белогорье" будут введены четыре трассы, новые трассы появятся на курортах в Самарской и Тверской областях, — отметила заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина. – На курорте "Хехцир" в Хабаровском крае появится 22 километра трасс. Большой виток развития ожидают курорты Северного Кавказа, Алтая, Урала, Сахалина, Мурманской области".Новые зоны для катания появятся, в том числе, на курорте Большой Вудъявр в Мурманской области, четыре новые трассы, в числе которых одна для вечернего катания, откроются в кузбасском Шерегеше.Увеличение зоны катания и количества трасс планируется в новом сезоне и на курорте Манжерок на Алтае. Серьезное развитие ожидает уральский курорт "Аджигардак" и "Губаха" в Пермском крае."По нашим оценкам, рост туристического потока на горнолыжные комплексы в сезоне 2023-24 составит 15 процентов. Это обусловлено созданием новых туристических продуктов, в том числе, большое внимание уделяется круглогодичности курортов и развитию на их территории эко-трендов, например, созданию эко-троп и эко-гостиниц", — прокомментировала Светлана Данилина.По опросу руководителей горнолыжных комплексов, в этом году бронирование на Новый год и на новогодние праздники значительно выше по сравнению с прошлым сезоном, когда номера "допродавали" буквально за один-два дня до начала новогодних каникул. У многих курортов загрузка 95-100 процентов на высокий сезон 2023-2024 года."Также мы ожидаем прирост иностранных туристов за счет безвизового режима с Китаем и развитием дружеских связей с курортами Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Армении", благодаря созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) и единого календаря мероприятий", – добавила Данилина.Сегодня в России насчитывается около 250 стабильно функционирующих горнолыжных курортов в 68 регионах, протяженность трасс только на крупных из них составляет порядка 500 километров. Общая протяженность зон для катания в стране уже превысила 1,5 тысячи километров.
https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907222773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce7a7ce6ef4257030b01a14c3b69b273.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, отдых в россии, сноуборд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, отдых в России, Сноуборд
На горнолыжных курортах России появится 50 километров новых трасс

На российских горных курортах в зимнем сезоне появится 50 километров новых трасс

© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"Шерегеш, девушка на сноуборде
Шерегеш, девушка на сноуборде
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В этом и следующем годах на российских горнолыжных курортах протяженность трасс увеличится примерно на 50 километров, сообщает пресс-служба Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса.
"В этом сезоне открываются новые горнолыжные курорты в Пермском крае: на курорте "Белогорье" будут введены четыре трассы, новые трассы появятся на курортах в Самарской и Тверской областях, — отметила заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса Светлана Данилина. – На курорте "Хехцир" в Хабаровском крае появится 22 километра трасс. Большой виток развития ожидают курорты Северного Кавказа, Алтая, Урала, Сахалина, Мурманской области".
Новые зоны для катания появятся, в том числе, на курорте Большой Вудъявр в Мурманской области, четыре новые трассы, в числе которых одна для вечернего катания, откроются в кузбасском Шерегеше.
Увеличение зоны катания и количества трасс планируется в новом сезоне и на курорте Манжерок на Алтае. Серьезное развитие ожидает уральский курорт "Аджигардак" и "Губаха" в Пермском крае.
"По нашим оценкам, рост туристического потока на горнолыжные комплексы в сезоне 2023-24 составит 15 процентов. Это обусловлено созданием новых туристических продуктов, в том числе, большое внимание уделяется круглогодичности курортов и развитию на их территории эко-трендов, например, созданию эко-троп и эко-гостиниц", — прокомментировала Светлана Данилина.
По опросу руководителей горнолыжных комплексов, в этом году бронирование на Новый год и на новогодние праздники значительно выше по сравнению с прошлым сезоном, когда номера "допродавали" буквально за один-два дня до начала новогодних каникул. У многих курортов загрузка 95-100 процентов на высокий сезон 2023-2024 года.
"Также мы ожидаем прирост иностранных туристов за счет безвизового режима с Китаем и развитием дружеских связей с курортами Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Армении", благодаря созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) и единого календаря мероприятий", – добавила Данилина.
Сегодня в России насчитывается около 250 стабильно функционирующих горнолыжных курортов в 68 регионах, протяженность трасс только на крупных из них составляет порядка 500 километров. Общая протяженность зон для катания в стране уже превысила 1,5 тысячи километров.
Девушка на курорте Гора соболиная
Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России
10 ноября, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыотдых в РоссииСноуборд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала