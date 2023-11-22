https://ria.ru/20231122/kurenie-1911014528.html

В Госдуме предложили запретить продавать водяные трубки для курения

В Госдуме предложили запретить продавать водяные трубки для курения - РИА Новости, 22.11.2023

В Госдуме предложили запретить продавать водяные трубки для курения

Депутат ГД Султан Хамзаев обратился в Роскомнадзор с предложением поручить вместе с правоохранителями проработать вопрос о запрете продажи таких аксессуаров,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:09

2023-11-22T12:09

2023-11-22T12:09

общество

россия

султан хамзаев

анна попова

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев обратился в Роскомнадзор с предложением поручить вместе с правоохранителями проработать вопрос о запрете продажи таких аксессуаров, как водяные трубки для курения (бонги). Депутат считает, что такие курительные устройства используются для курения запрещенных наркотических веществ, в частности, марихуаны. Хамзаев напомнил, что по закону марихуана относится к списку запрещённых веществ, изымаемых из гражданского оборота без исключений. Парламентарий отметил, что любая форма производства, сбыта, хранения больших объемов, перевозка этого вида наркотика, а также безвозмездная передача – это уголовное преступление. "Несмотря на данный запрет, в стационарных табачных магазинах и различных маркетплейсах можно наблюдать свободную продажу различных стеклянных приспособлений, так называемых водяных трубок для курения (бонгов), а также на различные вариации небольших курительных трубок... Уважаемая Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора), прошу вас обратить внимание на данную проблему и дать поручение вместе с правоохранителями проработать вопрос о запрете продажи аксессуаров (как водяные трубки для курения (бонги) и других приспособлений) для употребления наркотических средств. Готов к совместной работе", - сказано в обращении депутата (есть в распоряжении РИА Новости) к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. По словам депутата, многообразие форм и неожиданные дизайнерские решения обращают на себя внимание не только постоянных посетителей табачных лавок и интернет-площадок, но и обычных прохожих. Хамзаев отметил, что "можно, как в настоящем музее, ознакомиться с причудливыми арт-объектами", а глядя на "эти изыски, невольно задумываешься об их назначении". Он также объяснил, что по закону РФ, данные приспособления являются курительными аксессуарами, и продажа их не запрещена. "В свою очередь, водяная трубка для курения (бонг) традиционно используются для курения различных смесей, несмотря на миф о курении через них табака, главным "сырьем" выступают запрещенные вещества", - добавил депутат. Хамзаев также подчеркнул, что бонги изготавливаются в виде персонажей мультфильмов и героев известных фильмов. "Данная пропаганда уже нацелена на увеличение потребления запрещённых веществ среди несовершеннолетних граждан России, создавая мнимую иллюзию "моды"... Последствия использования данным средством понятны – приступ удушья с возможным летальным исходом", - заключил он.

https://ria.ru/20231120/veyp-1910575316.html

https://ria.ru/20231109/veypy-1908452360.html

https://radiosputnik.ru/20230530/veypy-1875014925.html

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общество, россия, султан хамзаев, анна попова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)