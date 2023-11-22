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Австралийский штат Квинсленд атаковали крысы - РИА Новости, 22.11.2023
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14:54 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/krysy-1911065571.html
Австралийский штат Квинсленд атаковали крысы
Австралийский штат Квинсленд атаковали крысы - РИА Новости, 22.11.2023
Австралийский штат Квинсленд атаковали крысы
Большое количество умирающих крыс усеяло пляжи городка Карумба в австралийском штате Квинсленд, наполнив воздух зловонным запахом и шокировав местных жителей,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:54
2023-11-22T14:54
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Большое количество умирающих крыс усеяло пляжи городка Карумба в австралийском штате Квинсленд, наполнив воздух зловонным запахом и шокировав местных жителей, сообщил в среду информационный портал news.com.au. По его данным, жители Карумбы сообщили о появлении там крыс несколько недель назад, и их число стало чудовищно расти. На фото и видео в соцсетях появились изображения усеянных полуживыми и мертвыми крысами дорог, тропинок к морю, пляжей, а также крыс в волнах прилива и в реках. Как отмечает news.com.au, предполагается, что крысы - местный их вид - плывут на соседний песчаный остров в поисках пищи, но добравшись, они теряют силы, необходимые для того, чтобы вернуться обратно и умирают по пути, выбрасываемые прибоем на берег. "Хотя жители могут бороться, чтобы отпугивать крыс подальше от домов, не много можно сделать, чтобы сократить их число, и пусть природа сыграет свою роль", - приводит издание слова профессора Университета Сиднея Мэтью Кроутера. По его словам, крысы размножились в огромных количествах, но уже стали вымирать из-за недостатка пищи.
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в мире, австралия, квинсленд
В мире, Австралия, Квинсленд
Австралийский штат Квинсленд атаковали крысы

В австралийском штате Квинсленд умирающие крысы заполонили пляжи города Карумба

© Фото : соцсетиКрысы в городе Карумба австралийского штата Квинсленд
Крысы в городе Карумба австралийского штата Квинсленд - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : соцсети
Крысы в городе Карумба австралийского штата Квинсленд
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Большое количество умирающих крыс усеяло пляжи городка Карумба в австралийском штате Квинсленд, наполнив воздух зловонным запахом и шокировав местных жителей, сообщил в среду информационный портал news.com.au.
По его данным, жители Карумбы сообщили о появлении там крыс несколько недель назад, и их число стало чудовищно расти.
На фото и видео в соцсетях появились изображения усеянных полуживыми и мертвыми крысами дорог, тропинок к морю, пляжей, а также крыс в волнах прилива и в реках.
Как отмечает news.com.au, предполагается, что крысы - местный их вид - плывут на соседний песчаный остров в поисках пищи, но добравшись, они теряют силы, необходимые для того, чтобы вернуться обратно и умирают по пути, выбрасываемые прибоем на берег.
"Хотя жители могут бороться, чтобы отпугивать крыс подальше от домов, не много можно сделать, чтобы сократить их число, и пусть природа сыграет свою роль", - приводит издание слова профессора Университета Сиднея Мэтью Кроутера. По его словам, крысы размножились в огромных количествах, но уже стали вымирать из-за недостатка пищи.
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