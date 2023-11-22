https://ria.ru/20231122/krysy-1911065571.html

Австралийский штат Квинсленд атаковали крысы

Австралийский штат Квинсленд атаковали крысы - РИА Новости, 22.11.2023

Австралийский штат Квинсленд атаковали крысы

Большое количество умирающих крыс усеяло пляжи городка Карумба в австралийском штате Квинсленд, наполнив воздух зловонным запахом и шокировав местных жителей,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:54

2023-11-22T14:54

2023-11-22T14:54

в мире

австралия

квинсленд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911064625_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_807ad2734480af6d2633680716a23594.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Большое количество умирающих крыс усеяло пляжи городка Карумба в австралийском штате Квинсленд, наполнив воздух зловонным запахом и шокировав местных жителей, сообщил в среду информационный портал news.com.au. По его данным, жители Карумбы сообщили о появлении там крыс несколько недель назад, и их число стало чудовищно расти. На фото и видео в соцсетях появились изображения усеянных полуживыми и мертвыми крысами дорог, тропинок к морю, пляжей, а также крыс в волнах прилива и в реках. Как отмечает news.com.au, предполагается, что крысы - местный их вид - плывут на соседний песчаный остров в поисках пищи, но добравшись, они теряют силы, необходимые для того, чтобы вернуться обратно и умирают по пути, выбрасываемые прибоем на берег. "Хотя жители могут бороться, чтобы отпугивать крыс подальше от домов, не много можно сделать, чтобы сократить их число, и пусть природа сыграет свою роль", - приводит издание слова профессора Университета Сиднея Мэтью Кроутера. По его словам, крысы размножились в огромных количествах, но уже стали вымирать из-за недостатка пищи.

https://ria.ru/20231120/doma-1910678728.html

австралия

квинсленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австралия, квинсленд