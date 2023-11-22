https://ria.ru/20231122/krym-1910984138.html

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 22.11.2023

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду и четверг из-за дождей, переходящих в мокрый снег, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:10

2023-11-22T12:10

2023-11-22T12:10

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848479778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f9e6a79995bd3c21b00ad22ca9d3ef4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду и четверг из-за дождей, переходящих в мокрый снег, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по республике Крым на 22-23 ноября 2023 года, говорится в сообщении МЧС. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 22 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, ночью 23 ноября переходящие в мокрый снег. Усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 17-22 метров в секунду" , – говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231121/sochi-1910873454.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым