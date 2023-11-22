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В Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 22.11.2023
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Туризм
 
12:10 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/krym-1910984138.html
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
В Крыму объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 22.11.2023
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду и четверг из-за дождей, переходящих в мокрый снег, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:10
2023-11-22T12:10
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туризм
туристы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду и четверг из-за дождей, переходящих в мокрый снег, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по республике Крым на 22-23 ноября 2023 года, говорится в сообщении МЧС. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 22 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, ночью 23 ноября переходящие в мокрый снег. Усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 17-22 метров в секунду" , – говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231121/sochi-1910873454.html
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новости - туризм, туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму из-за дождей, переходящих в снег, объявлено штормовое предупреждение

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВолны на Черном море во время штормовой погоды в Коктебеле
Волны на Черном море во время штормовой погоды в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду и четверг из-за дождей, переходящих в мокрый снег, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.
Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по республике Крым на 22-23 ноября 2023 года, говорится в сообщении МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 22 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, ночью 23 ноября переходящие в мокрый снег. Усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 17-22 метров в секунду" , – говорится в сообщении ведомства.
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