https://ria.ru/20231122/krestovozdvizhenskaya_tserkov-1911144684.html

Крестовоздвиженскую церковь отреставрируют в Палехе

Крестовоздвиженскую церковь отреставрируют в Палехе - РИА Новости, 22.11.2023

Крестовоздвиженскую церковь отреставрируют в Палехе

Специалисты разработали научно-проектную документацию для реставрации Крестовоздвиженской церкви – памятника культурного наследия федерального значения и... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:41

2023-11-22T18:41

2023-11-22T18:41

ивановская область

ивановская область

палех

церкви

храмы

реставрация

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты разработали научно-проектную документацию для реставрации Крестовоздвиженской церкви – памятника культурного наследия федерального значения и духовного центра Палеха, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Регион направил заявку на выделение средств федерального бюджета для проведения работ. Разработку проектной документации для реставрации церкви начали в 2020 году в рамках государственной программы "Развитие культуры". "В процессе согласования документации были замечания, вносились поправки. Но буквально недавно проект завершили, после этого сразу была сформирована заявка на выделение средств для реставрации", - рассказал председатель комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия Александр Макаров, его цитирует пресс-служба. Он добавил, что проект предусматривает комплексную реставрацию памятника федерального значения. Крестовоздвиженская церковь построена на народные средства в 1762-1774 годах. Снаружи храм привлекает внимание архитектурой в стиле нарышкинского барокко, внутри – росписью, многие элементы которой созданы и отреставрированы знаменитыми палехскими мастерами. Реставрация Крестовоздвиженского храма станет логичным продолжением масштабного преображения Палеха – села-академии, облик которого за несколько лет при поддержке губернатора региона Станислава Воскресенского существенно изменился, отметили в пресс-службе. Ранее благоустроен исторический центр – Крестовоздвиженский сквер и городской парк. Активное участие в разработке проектов благоустройства принимали местные жители. За несколько лет сделали дорожную инфраструктуру: добраться до поселка можно по комфортным, качественным дорогам. Восстановлено здание художественной артели, которое долгое время было заброшенным: здесь возрождены мастерские, которые по поручению главы региона отданы в управление местным художникам.

https://ria.ru/20231108/shuya-1908136311.html

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ивановская область, палех, церкви, храмы, реставрация