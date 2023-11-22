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Крестовоздвиженскую церковь отреставрируют в Палехе - РИА Новости, 22.11.2023
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Ивановская область
 
18:41 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/krestovozdvizhenskaya_tserkov-1911144684.html
Крестовоздвиженскую церковь отреставрируют в Палехе
Крестовоздвиженскую церковь отреставрируют в Палехе - РИА Новости, 22.11.2023
Крестовоздвиженскую церковь отреставрируют в Палехе
Специалисты разработали научно-проектную документацию для реставрации Крестовоздвиженской церкви – памятника культурного наследия федерального значения и... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:41
2023-11-22T18:41
ивановская область
ивановская область
палех
церкви
храмы
реставрация
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты разработали научно-проектную документацию для реставрации Крестовоздвиженской церкви – памятника культурного наследия федерального значения и духовного центра Палеха, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Регион направил заявку на выделение средств федерального бюджета для проведения работ. Разработку проектной документации для реставрации церкви начали в 2020 году в рамках государственной программы "Развитие культуры". "В процессе согласования документации были замечания, вносились поправки. Но буквально недавно проект завершили, после этого сразу была сформирована заявка на выделение средств для реставрации", - рассказал председатель комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия Александр Макаров, его цитирует пресс-служба. Он добавил, что проект предусматривает комплексную реставрацию памятника федерального значения. Крестовоздвиженская церковь построена на народные средства в 1762-1774 годах. Снаружи храм привлекает внимание архитектурой в стиле нарышкинского барокко, внутри – росписью, многие элементы которой созданы и отреставрированы знаменитыми палехскими мастерами. Реставрация Крестовоздвиженского храма станет логичным продолжением масштабного преображения Палеха – села-академии, облик которого за несколько лет при поддержке губернатора региона Станислава Воскресенского существенно изменился, отметили в пресс-службе. Ранее благоустроен исторический центр – Крестовоздвиженский сквер и городской парк. Активное участие в разработке проектов благоустройства принимали местные жители. За несколько лет сделали дорожную инфраструктуру: добраться до поселка можно по комфортным, качественным дорогам. Восстановлено здание художественной артели, которое долгое время было заброшенным: здесь возрождены мастерские, которые по поручению главы региона отданы в управление местным художникам.
https://ria.ru/20231108/shuya-1908136311.html
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ивановская область, палех, церкви, храмы, реставрация
Ивановская область, Ивановская область, Палех, Церкви, Храмы, Реставрация

Крестовоздвиженскую церковь отреставрируют в Палехе

© Фото : Правительство Ивановской областиКрестовоздвиженская церковь в Палехе
Крестовоздвиженская церковь в Палехе - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Правительство Ивановской области
Крестовоздвиженская церковь в Палехе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Специалисты разработали научно-проектную документацию для реставрации Крестовоздвиженской церкви – памятника культурного наследия федерального значения и духовного центра Палеха, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Регион направил заявку на выделение средств федерального бюджета для проведения работ. Разработку проектной документации для реставрации церкви начали в 2020 году в рамках государственной программы "Развитие культуры".
"В процессе согласования документации были замечания, вносились поправки. Но буквально недавно проект завершили, после этого сразу была сформирована заявка на выделение средств для реставрации", - рассказал председатель комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия Александр Макаров, его цитирует пресс-служба.
Он добавил, что проект предусматривает комплексную реставрацию памятника федерального значения.
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Крестовоздвиженская церковь построена на народные средства в 1762-1774 годах. Снаружи храм привлекает внимание архитектурой в стиле нарышкинского барокко, внутри – росписью, многие элементы которой созданы и отреставрированы знаменитыми палехскими мастерами.
Реставрация Крестовоздвиженского храма станет логичным продолжением масштабного преображения Палеха – села-академии, облик которого за несколько лет при поддержке губернатора региона Станислава Воскресенского существенно изменился, отметили в пресс-службе.
Ранее благоустроен исторический центр – Крестовоздвиженский сквер и городской парк. Активное участие в разработке проектов благоустройства принимали местные жители. За несколько лет сделали дорожную инфраструктуру: добраться до поселка можно по комфортным, качественным дорогам. Восстановлено здание художественной артели, которое долгое время было заброшенным: здесь возрождены мастерские, которые по поручению главы региона отданы в управление местным художникам.
 
Ивановская областьИвановская областьПалехЦерквиХрамыРеставрация
 
 
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