Захарова прокомментировала заявление Финляндии по закрытию КПП на границе
Захарова: Финляндия не проводила консультаций с РФ о закрытии пунктов пропуска
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Никаких консультаций с РФ о закрытии пунктов пропуска не проводилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что поиски по дипломатическим каналам решения ситуации на российско-финляндской границе результата не принесли.
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"Еще раз ответственно заявляем, что никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводилось. Мы были поставлены перед фактом", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Она также отметила, что, делая такое заявление в свете ситуации на границе с РФ, Хельсинки начинают неуклюже оправдываться, стремятся уйти от практического взаимодействия погранслужб.
"Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения, стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, ранее являвшегося неотъемлемой частью сотрудничества в целях обеспечения эффективного функционирования совместной границы", - отметила официальный представитель МИД РФ.