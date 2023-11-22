https://ria.ru/20231122/kpp-1910992437.html

Захарова прокомментировала заявление Финляндии по закрытию КПП на границе

Захарова прокомментировала заявление Финляндии по закрытию КПП на границе - РИА Новости, 22.11.2023

Захарова прокомментировала заявление Финляндии по закрытию КПП на границе

Никаких консультаций с РФ о закрытии пунктов пропуска не проводилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:44

2023-11-22T10:44

2023-11-22T10:44

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петтери орпо

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Никаких консультаций с РФ о закрытии пунктов пропуска не проводилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что поиски по дипломатическим каналам решения ситуации на российско-финляндской границе результата не принесли. "Еще раз ответственно заявляем, что никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводилось. Мы были поставлены перед фактом", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ. Она также отметила, что, делая такое заявление в свете ситуации на границе с РФ, Хельсинки начинают неуклюже оправдываться, стремятся уйти от практического взаимодействия погранслужб. "Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения, стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, ранее являвшегося неотъемлемой частью сотрудничества в целях обеспечения эффективного функционирования совместной границы", - отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20231122/granitsa-1910952670.html

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финляндия, россия, в мире, мария захарова, петтери орпо