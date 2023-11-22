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Захарова прокомментировала заявление Финляндии по закрытию КПП на границе - РИА Новости, 22.11.2023
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10:44 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/kpp-1910992437.html
Захарова прокомментировала заявление Финляндии по закрытию КПП на границе
Захарова прокомментировала заявление Финляндии по закрытию КПП на границе - РИА Новости, 22.11.2023
Захарова прокомментировала заявление Финляндии по закрытию КПП на границе
Никаких консультаций с РФ о закрытии пунктов пропуска не проводилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:44
2023-11-22T10:44
финляндия
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Никаких консультаций с РФ о закрытии пунктов пропуска не проводилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что поиски по дипломатическим каналам решения ситуации на российско-финляндской границе результата не принесли. "Еще раз ответственно заявляем, что никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводилось. Мы были поставлены перед фактом", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ. Она также отметила, что, делая такое заявление в свете ситуации на границе с РФ, Хельсинки начинают неуклюже оправдываться, стремятся уйти от практического взаимодействия погранслужб. "Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения, стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, ранее являвшегося неотъемлемой частью сотрудничества в целях обеспечения эффективного функционирования совместной границы", - отметила официальный представитель МИД РФ.
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финляндия, россия, в мире, мария захарова, петтери орпо
Финляндия, Россия, В мире, Мария Захарова, Петтери Орпо
Захарова прокомментировала заявление Финляндии по закрытию КПП на границе

Захарова: Финляндия не проводила консультаций с РФ о закрытии пунктов пропуска

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Никаких консультаций с РФ о закрытии пунктов пропуска не проводилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо о том, что поиски по дипломатическим каналам решения ситуации на российско-финляндской границе результата не принесли.
«
"Еще раз ответственно заявляем, что никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводилось. Мы были поставлены перед фактом", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Она также отметила, что, делая такое заявление в свете ситуации на границе с РФ, Хельсинки начинают неуклюже оправдываться, стремятся уйти от практического взаимодействия погранслужб.
"Попытки финской стороны переложить ответственность за ситуацию, возникшую в результате закрытия ею пунктов пропуска, свидетельствуют о том, что власти Финляндии начинают неуклюже оправдываться, разогревая русофобские настроения, стремятся уйти от возобновления прерванного по их вине практического взаимодействия пограничных служб, ранее являвшегося неотъемлемой частью сотрудничества в целях обеспечения эффективного функционирования совместной границы", - отметила официальный представитель МИД РФ.
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