https://ria.ru/20231122/korolev-1911009657.html
В Королеве установили 15 детских игровых комплексов с начала года
В Королеве установили 15 детских игровых комплексов с начала года - РИА Новости, 22.11.2023
В Королеве установили 15 детских игровых комплексов с начала года
В текущем году на территории подмосковного Королева установили 15 детских игровых комплексов, такая работа в муниципалитете выполняется ежегодно, сообщает... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:46
2023-11-22T11:46
2023-11-22T11:46
королев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В текущем году на территории подмосковного Королева установили 15 детских игровых комплексов, такая работа в муниципалитете выполняется ежегодно, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В этом году два современных и безопасных игровых комплекса установили по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а остальные – в рамках муниципальной программы. Яркие разноцветные комплексы соответствуют всем требованиям качества, игровые элементы изготовлены из безопасных материалов и установлены на специальное прорезиненное покрытие. На площадках для малышей есть качели и карусели, горки и турники, песочницы и лабиринты. Там, где позволяет площадь, рядом с игровыми элементами оборудуют спортивные турники и уличные тренажеры для ребят постарше. За последние годы в наукограде установлено более 200 современных детских площадок.
https://ria.ru/20231121/proekt_shag-1910781008.html
королев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
королев, московская область (подмосковье)
Королев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В текущем году на территории подмосковного Королева установили 15 детских игровых комплексов, такая работа в муниципалитете выполняется ежегодно, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В этом году два современных и безопасных игровых комплекса установили по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
, а остальные – в рамках муниципальной программы.
Яркие разноцветные комплексы соответствуют всем требованиям качества, игровые элементы изготовлены из безопасных материалов и установлены на специальное прорезиненное покрытие.
На площадках для малышей есть качели и карусели, горки и турники, песочницы и лабиринты. Там, где позволяет площадь, рядом с игровыми элементами оборудуют спортивные турники и уличные тренажеры для ребят постарше.
За последние годы в наукограде установлено более 200 современных детских площадок.
Проект "ШАГ" для развития талантливых детей стартовал в Королеве