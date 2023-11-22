https://ria.ru/20231122/korolev-1911009657.html

В Королеве установили 15 детских игровых комплексов с начала года

В Королеве установили 15 детских игровых комплексов с начала года - РИА Новости, 22.11.2023

В Королеве установили 15 детских игровых комплексов с начала года

В текущем году на территории подмосковного Королева установили 15 детских игровых комплексов, такая работа в муниципалитете выполняется ежегодно, сообщает... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:46

2023-11-22T11:46

2023-11-22T11:46

королев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В текущем году на территории подмосковного Королева установили 15 детских игровых комплексов, такая работа в муниципалитете выполняется ежегодно, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В этом году два современных и безопасных игровых комплекса установили по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а остальные – в рамках муниципальной программы. Яркие разноцветные комплексы соответствуют всем требованиям качества, игровые элементы изготовлены из безопасных материалов и установлены на специальное прорезиненное покрытие. На площадках для малышей есть качели и карусели, горки и турники, песочницы и лабиринты. Там, где позволяет площадь, рядом с игровыми элементами оборудуют спортивные турники и уличные тренажеры для ребят постарше. За последние годы в наукограде установлено более 200 современных детских площадок.

https://ria.ru/20231121/proekt_shag-1910781008.html

королев

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

королев, московская область (подмосковье)