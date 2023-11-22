Правительство Чехии продлило контроль на границе со Словакией
Вице-премьер Чехии: кабмин продлил контроль на границе со Словакией до 3 января
Чехия. Архивное фото
ПРАГА, 22 ноя - РИА Новости. Чешское правительство приняло в среду решение продлить временный выборочный контроль на границе со Словакией до 3 января 2024 года, сообщил журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан.
"Правительство республики приняло в среду мое предложение о том, чтобы продлить на границе со Словакией режим временного выборочного контроля до 3 января будущего года. Этот режим впервые был введен 4 октября и дважды продлевался, в последний раз – до 22 ноября. Данный шаг является своего рода реакцией на то "миграционное домино", которое сейчас существует в нашем регионе, поскольку режим контроля поддерживают все соседние страны - Германия, Польша и Австрия. Словакия в понедельник также объявила о введении до 23 декабря контроля на границе с Венгрией", - сказал Ракушан.
При этом, по словам вице-премьера, Чехия действует в полном соответствии с правилами Евросоюза и Шенгенским кодексом. "Это (решение о продлении контроля) не единоличное решение Чехии, мы надеемся в ближайшее время получить необходимое подтверждающее уведомление от ЕС", - добавил Ракушан.
Поскольку Чехия в настоящее время председательствует в Вышеградской группе (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - V4), то по ее инициативе на следующей неделе запланирована встреча глав МВД группы, которые обсудят миграционную ситуацию в регионе. Во встрече также примут участие их коллеги из Австрии и Германии.
Как сообщил Ракушан, начиная с 4 октября и по 20 ноября чешские полицейские провели на границе со Словакией проверку 398,8 тысячи человек, при этом было выявлено 1,1 тысячи нелегальных мигрантов, которые были возвращены на территорию Словакии. Были также задержаны 56 контрабандистов, которые теперь окажутся на скамье подсудимых. За нелегальный переход границы и перевод людей через границу им грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.